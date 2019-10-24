Советский район ХМАО — Югры может остаться без водоснабжения

9 октября было введено конкурсное производство на ООО «Водоканал», обеспечивающем водоснабжение жителей Советского района ХМАО — Югры. Поводом для банкротства стали многомиллионные долги за потребленную электроэнергию (по данным АО «Газпром энергосбыт Тюмень»).



С целью остановить рост убытков и долгов конкурсный управляющий принял решение о прекращении деятельности ООО «Водоканал» и расторжении концессионного соглашения по оказанию услуг водоснабжения и водоотведения, рассказали в АО «Газпром энергосбыт Тюмень». При этом в компании отметили, что в настоящее время отсутствует информация о поставщике услуг по водоснабжению и водоотведению в Советском районе.

В результате на территории муниципального образования может быть объявлен режим чрезвычайной ситуации. «Сложившаяся ситуация требует немедленного вмешательства со стороны администрации Советского района и правительства ХМАО — Югры: энергетики призывают власти и жителей муниципального образования обратить внимание на сложившуюся проблему, поскольку ее дальнейшее игнорирование может привести район к негативным последствиям»,— говорится в сообщении АО «Газпром энергосбыт Тюмень».