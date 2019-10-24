На строительство двух СЭС в Башкирии потратят до 1,2 млрд рублей

ООО «Акъярская солнечная электростанция» по итогам запроса предложений 7 ноября планирует отобрать генподрядчика строительства «под ключ» двух солнечных электростанций мощностью по 5 МВт в Бурзянском районе Башкирии — Верхне Бурзянскую СЭС и Нижне Бурзянскую СЭС. Начальная стоимость контракта составляет 1,195 млрд руб.

Работы должны быть выполнены в течение трех месяцев с момента подписания договора, гарантийный срок — два года с момента ввода объекта в эксплуатацию.

Строительство СЭС предусматривает строительство здания распределительных устройств 10 кВ и проходной, силового трансформатора, блочно-модульных инверторных установок суммарной мощностью 5 МВт с собственной системой автоматизированного управления в каждом, панелей фотоэлектрических солнечных модулей, опорных металлоконструкций, ограждения по периметру и освещения СЭС. Средний срок службы СЭС установлен в пределах не менее 25 лет.

ООО «Акъярская СЭС», по данным kartoteka.ru, зарегистрировано в Уфе в июне 2013 года. Уставный капитал компании — 110,1 тыс. руб., на 99,9% принадлежит девелоперскому подразделению ГК «Хевел» — ООО «Авелар солар технолоджи». Компания занимается производством электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников энергии, включая выработанную солнечными, ветровыми, геотермальными электростанциями. В 2018 году выручка компании составила 512 тыс. руб., чистая прибыль — 122 тыс. руб.

Майя Иванова