СК закрыл уголовное дело в отношении бывшего вице-мэра Уфы Александра Филиппова

Третий отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Башкирии 16 октября прекратил уголовное преследование бывшего вице-мэра Уфы Александра Филиппова, обвиняемого ранее в уклонении от уплаты налогов (ч. 1 ст. 198 УК РФ), в связи с отсутствием состава преступления. Об этом сегодня в Октябрьском райсуде Уфы сообщила его адвокат Зульфия Акбашева в ходе судебного заседания по другому уголовному делу в отношении господина Филиппова, который обвиняется в превышении должностных полномочий. За бывшим чиновником признано право на реабилитацию.

В 2018 году Александр Филиппов был признан виновным в неуплате 3,7 млн руб. подоходного налога от сделки по продаже в 2011 году принадлежащей ему компании «Автореал» предпринимателю Андрею Смышляеву и приговорен к штрафу 250 тыс. руб. От исполнения наказания его освободили в связи с истечением срока давности по делу. Позже Верховный суд Башкирии отменил приговор и вернул дело в прокуратуру на дополнительное расследование.

«Никакого преступления не было, тем не менее, три года длилось уголовное преследование, я находился под подпиской о невыезде, было арестовано мое имущество. Здесь четко прописано мое право на реабилитацию. Это характеризует действия сотрудников следственных органов и коррумпированных сотрудников прокуратуры, количество которых сейчас поуменьшилось в башкирской прокуратуре», — заявил в суде Александр Филиппов.

Влада Шипилова