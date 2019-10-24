Страны БРИКС хотят создать альтернативу Netflix

Страны БРИКС обсуждают создание нового сервиса по аналогии с американским Netflix, но с упором на рынки стран, входящих в эту группу. Этот вопрос обсуждался на встрече бразильского министра по вопросам гражданства Осмара Терры с представителями Министерства культуры Китая и крупнейшего китайского производителя аудиовизуального контента компании China Media Group (CMG), сообщает бразильское издание O Globo.

Планируется, что финансирование для разработки и запуска нового сервиса обеспечит «Новый банк развития», созданный странами-членами БРИКС. Каждая из стран получит 20-процентную долю в проекте. Как сообщает O Globo, бразильский министр в ходе переговоров подчеркнул выгоду такого сервиса, в частности, для Бразилии и ее киноиндустрии, которая, испытывая проблемы с финансированием, могла бы найти поддержку на масштабном китайском рынке, где около 600 млн человек пользуются платными видеосервисами. При этом O Globo подчеркивает, что переговоры о новом сервисе пока только на начальной стадии. И если стороны сумеют договориться, то договор будет подписан в ходе саммита БРИКС в ноябре в Бразилии.

Алена Миклашевская