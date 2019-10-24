Командир разбившегося вертолета с топ-менеджерами «ВТБ лизинг» приговорен к двум годам

Суд в Хабаровске признал виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем гибель людей (ч. 3 ст. 263 УК РФ), командира экипажа потерпевшего крушение в 2015 году Ми-8Т Сергея Ошлакова. Как сообщает СКР, суд приговорил пилота к двум годам колонии-поселения. Сергей Ошлаков виновным себя не признал и, вероятно, обжалует судебное решение.

15 августа 2015 года вертолет Ми-8T авиакомпании «Восток», арендованный известным путешественником, организатором экстремальных туров в Хабаровском крае Игорем Ольховским и его партнером по компании «Рыболовные экспедиции» Максимом Зотовым для гостей из Москвы, вылетел из поселка им. Полины Осипенко в бухту Онгачан (Шантарские острова). На борту находилось 18 человек — три члена экипажа и 15 пассажиров, среди которых гендиректор АО «ВТБ лизинг» Андрей Коноплев, его заместитель Александр Кузьменко и их коллеги. Около 17:20 (10:20 мск) вертолет рухнул в Охотское море в 100 м от берега. Люди добирались до берега вплавь в холодной воде. Погибли пятеро — Александр Кузьменко, сотрудник той же лизинговой компании Владислав Гоголев, а также Станислав Хачатурян, Ирина Барышникова и Дмитрий Круковский.

Согласно приговору, командир вертолета при ухудшении метеоусловий решился на продолжение полета вместо того, чтобы вернуться на аэродром вылета. Полет на том участке продолжался в условиях плохой видимости со скоростью 40 км/ч на высоте ниже минимально допустимой в 100 м над водой. При этом на борту отсутствовали спасательные жилеты.

Подробнее о деле — в публикации “Ъ” «Пилота вертолета обвинили в утоплении пассажиров».

Эрнест Филипповский, Хабаровск