Обозреватель “Коммерсантъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о выставке, посвященной жизни и творчеству, а также воспоминаниям об актере и режиссере Дмитрии Брусникине.

В Образовательном центре ММОМА открылся проект, созданный совместно с XIV Международным фестивалем-школой современного искусства «Территория» и Мастерской Брусникина. Это выставка «Человек размером с дом» — тотальная инсталляция, включающая фото, видео и аудио, перформансы, спектакли и «литературные читки». Весь проект проходит в рамках I Международного фестиваля-мастерской имени Дмитрия Брусникина и посвящен жизни и творчеству этого актера, режиссера и уникального педагога, так неожиданно скоропостижно ушедшего из жизни в августе прошлого года.

«Размером с дом» не столько потому, что проект занял все этажи здания на Ермолаевском. Вселенная Брусникина была сродни архитектурному многоэтажному сооружению, в разных сегментах которого было место актерской игре и режиссерским постановкам: сначала в ефремовском МХАТе, потом в студии «Человек», куда они ушли с друзьями Козаком и Феклистовым, потом снова во МХАТе имени Чехова, куда все вернулись; на телевидении; В ЦИМе и театре «Практика», художественным руководителем которого Брусникин был утвержден за два дня до смерти; и, конечно, в его любимом и потрясающем детище — у «брусникинцев» в Школе-студии МХАТ. В доме есть место и любимому дивану, с которого он, как говорят, не любил вставать зазря, и рыбалке, и сбору грибов, и футболу — трем главным хобби. И снова его работе с удивительными учениками, выпускниками его курса в 2015-м, собственно, и заставившими художественную Москву признать «брусникинцев» как новое явление в мире театра.

Куратор проекта Ксения Перетрухина, режиссер и художник, сторонник «тактильного театра», стремилась нарисовать образ человека-великана (Дима был действительно очень высоким). Доброго великана: все его друзья и знакомые вспоминают, как он при встрече обнимал тебя, а студентов всегда гладил по голове. Выставка получилась очень пронзительной и эмоционально насыщенной. Странным только показалось то, что устроители не сочли нужным позвать и «задействовать» на открытии так называемых «средних брусникинцев» — тех самых бывших студентов, ныне труппу «Практики». А без них память об их педагоге неполна.