«Даже своим увольнением Михаил Федотов дал надежду»

Новому главе Совета по правам человека пожаловались на жесткие действия полиции во время митингов в Москве: юристы организации «Зона права» направили Валерию Фадееву обращения 32 человек, которые заявляют, что их избили сотрудники правоохранительных органов. Ранее Фадеев отмечал, что не поддерживает проведение несанкционированных акций. Но он уверен, что представители силовых структур должны ответить на обращения граждан. Глава Совета по правам человека сменился в понедельник. Увольнение Михаила Федотова — серьезный сигнал. По нему можно судить, как будут развиваться в стране отношения общества и власти, считает журналист Виктор Лошак.

Советника президента отстранили, публично не сказав ни одного доброго слова за десяток лет его работы. 70 лет Михаила Федотова — неубедительный повод: во власти немало людей, этот рубеж переступивших, а самое главное, что, уйдя с поста советника Владимира Путина, Михаил Александрович вполне мог оставаться главой Совета по правам человека (СПЧ), как, собственно, происходило с его предшественницей Эллой Памфиловой. А по поводу благодарностей расстраиваться не стоит: на нынешнем правовом треке юрист, перед которым власть рассыпается в любезностях, не может не вызвать определенных сомнений.

Разве давно не было ясно, что в атмосфере всепобеждающего «басманного правосудия» дни СПЧ сочтены? Совет — последняя хрупкая околокремлевская конструкция по защите политических прав и гражданских свобод, которая шаталась и скрипела. Ее заявления — вроде тех, что защищали вышибленных с выборов оппозиционных кандидатов в Мосгордуму — вызывали не столько восторг, сколько вздох удивления: «Ну надо же?!»

В Мише Федотове как-то очень правильно сошелся настоящий, то есть не прислуживающий, скептичный журналист и защитник закона. Репортер «Вечерней Москвы», автор Закона о печати, посол, профессор-юрист… В его взглядах, заявлениях будто сквозит важная мысль Джорджа Оруэлла: «Свобода — это и право говорить людям то, чего они не хотят слышать».

Услаждал слух власти Федотов на государственном посту непростительно мало. Сдалась ему эта политика, выборы? Занимался бы необъятной социальной защитой, экологией, сделал бы пару правильных заявлений по Украине — смотришь, никто бы на семидесятилетие и внимания не обратил. Влез со своей десталинизацией в момент, когда Сталин расправляет усы над страной. Вот недавно устроили выставку, прославляющую мудрость пакта Молотова—Риббентропа, за который еще несколько лет назад любой порядочный гражданин умирал от стыда. Давно уже бдительный Зюганов предупреждал: «СПЧ подобен зарубежным русофобским центрам»…

Федотов уходит с политической сцены последним из замечательного поколения прикоснувшихся к власти юристов: Михаил Краснов, Юрий Батурин, Георгий Сатаров… Они создавали правовую конструкцию свободной России в те самые 90-е, а позже написали книгу — может быть, пока самое содержательное, что появилось о власти и этом времени.

В 19 лет Мишу Федотова отчислили с юрфака МГУ за участие в правозащитном движении. Он не сдался и пошел по жизни дальше. Уверен, то же произойдет и сейчас с профессором «Вышки» Федотовым. Даже своим увольнением Михаил Александрович дал надежду. Возможно же, что это лишь начало долгожданного обновления, и вся плеяда больших чиновников, которые сейчас у рубежа семидесяти, тоже захочет после юбилея руководить лишь передачей собственного опыта молодежи?