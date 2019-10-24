Надежда сгорает последней

Правительство Татарстана не рассматривает альтернативных вариантов мусоросжигательному заводу (МСЗ), который в 2022 году планируется запустить у границ Казани. Как сообщил вчера на заседании Госсовета региональный министр Ирек Файзуллин, если проект завода не получит положительное заключение международной экспертизы, республика продолжит размещать твердые коммунальные отходы (ТКО) на полигонах. От депутатского корпуса поступило предложение заняться «реальной переработкой» мусора, а не его сжиганием. Однако спикер Фарид Мухаметшин успокоил парламентариев, что республика «в поиске наилучшего варианта», но готова «еще несколько лет хоронить, как хоронили».



Тема обращения с отходами производства и потребления обсуждалась на заседании нового созыва Госсовета (сформирован в сентябре по итогам выборов) в рамках правительственного часа. Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Ирек Файзуллин сообщил депутатам, что Татарстан ежегодно образует 1,6 млн тонн мусора, однако остаточный ресурс полигонов составляет лишь 8,1 млн тонн. В этой связи министр экологии Александр Шадриков заявил о «необходимости применения новых технологий обезвреживания и утилизации ТКО, в том числе внедрения практики нулевого захоронения». Он напомнил, что на территории Осиновского сельского поселения в Зеленодольском районе планируется построить МСЗ. Министр заявил, что мусоросжигание должно стать альтернативой захоронению на полигонах, которые становятся «объектом накопленного экологического вреда».

Как сообщал “Ъ”, завод должен быть построен в 2022 году компанией АГК-2 («дочка» «РТ-инвест»). Объект будет рассчитан на сжигание до 550 тыс. тонн мусора в год. Завод уже получил положительное заключение государственной экологической экспертизы. Местные жители выступают против строительства МСЗ, опасаясь, что он нанесет вред их здоровью.

Господин Шадриков вчера заверил депутатов, что подобные опасения напрасны. По его словам, «наиболее развитые страны отправляют на термическую обработку порядка 50% всех образующихся отходов». «В Великобритании доказано, что наличие указанных заводов не приводит к повышению концентрации тяжелых металлов и взвешенных частиц в радиусе его воздействия. В Нидерландах в течение десятилетних исследований доказано, что концентрация ртути, диоксинов и тяжелых металлов в молоке и растениях, выращенных непосредственно рядом с заводами, аналогично среднему уровню по стране. В Испании доказано, что заводы не несут риска здоровью людей, проживающих поблизости»,— перечислял министр. При этом он добавил, что проект завода обсуждался научно-техническим советом при министерстве. А, кроме того, президент республики Рустам Минниханов поручил провести дополнительную международную экологическую экспертизу. Правительство Татарстана уже подписало соответствующий меморандум с «зарубежными партнерами».

Министру экологии возразил депутат КПРФ Артем Прокофьев, который посчитал доклад господина Шадрикова «пропагандой МСЗ». «Почему вы проект называете термическим обезвреживанием, если, насколько мне известно, не снижается класс опасности отходов в этом заводе?» — удивился депутат. При этом, по словам коммуниста, в 2017 году Еврокомиссия рекомендовала европейским странам «не строить новые мусоросжигающие заводы, а использовать переработку». Также он обратил внимание, что при сжигании мусора будет образовываться «опасный шлак», который «также надо захоранивать». «Почему вы не рассмотрели развитие альтернативных методов? Реальная переработка экономически выгодна и безопасна»,— сказал Артем Прокофьев.

Александр Шадриков не смог ответить на вопросы коммуниста, но еще раз настоял, что МСЗ безопасней горящих свалок. На помощь министру пришел спикер Госсовета единоросс Фарид Мухаметшин, который заверил депутатов, что «до конца полного понимания ни на каком уровне власти нет», как лучше поступить с мусором, и сейчас идет «поиск наилучшего варианта»: «Неспроста президент поручил изучить опыт развитых в этом стран и провести международную экспертизу».

В связи с этим избранный от ЛДПР Эдуард Шарафиев спросил у правительства: «Каковы дальнейшие действия, в случае если международная экспертиза даст отрицательный ответ? Есть какой-то план действий? План „Б“?» Ему ответил Ирек Файзуллин: «Конечно, мы такой сценарий тоже, возможно, будем рассматривать». При этом министр сказал, что «еще 8 млн тонн можно захоронить на существующей инфраструктуре».

Парламентария такой ответ не устроил. «Будем рассматривать — это только будем. Значит, есть уверенность, что экспертиза получится положительной?» — поинтересовался господин Шарафиев. «Давайте не будем предугадывать»,— попросил его Фарид Мухаметшин. «Вопрос имеет право на жизнь. Но у нас есть временной лаг, что еще несколько лет будем хоронить как хоронили»,— заключил спикер.

Кирилл Антонов