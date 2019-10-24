Истина без вина

Арбитражный суд Татарстана рассматривает заявление казанского Татсоцбанка о признании банкротом бизнесмена Якова Цейнштейна, поручившегося по кредитам своей фирмы «Галерея вин» на сумму 250 млн руб. Также по заявлению Татсоцбанка на него заведено уголовное дело о мошенничестве, он объявлен в федеральный розыск. Представители господина Цейнштейна считают преследования рейдерским захватом и обратились в прокуратуру Татарстана с просьбой разобраться в ситуации.



На вчерашнем заседании в Арбитражном суде Татарстана представитель Татсоцбанка выступил за введение процедуры реструктуризации долгов сооснователя казанского ООО «Фирма „Галерея вин“» Якова Цейнштейна. Его задолженность составляет 77,6 млн руб., она возникла в результате поручительства по кредитам его разорившейся компании. Солидарными должниками также выступают ООО «Корк» и ООО «Центр», учрежденные господином Цейнштейном и его супругой Ириной Кузьминой, а также ООО «Шале» и ООО «Лешале», в июле 2017 года перешедшие от них к Андрею Дмитриеву, связанному с Татсоцбанком. Суд постановил привлечь компании к судебному процессу в качестве третьих лиц и отложил заседание.

«Галерея вин» занималась оптовой и розничной торговлей алкоголем премиум-класса с 1996 года и была лидирующим игроком на региональном рынке. К 2017 году под контролем семьи господина Цейнштейна находились пять винных бутиков в Казани и один — в Нижнекамске, а также два ресторана. Два года назад из-за сложной финансовой ситуации «Галерея вин» лишилась ряда контрактов, в том числе с Pernod Ricard. Фирма оказалась неспособной обслуживать кредит на 250 млн руб., полученный у Татсоцбанка. Владельцы компании готовы были предоставить контроль над ней кредитной организации для финансового оздоровления. Однако банк инициировал банкротство заемщика, обвинив Якова Цейнштейна в фальсификации финансовой отчетности. В июне 2018 года «Галерею вин» признали банкротом. Контролирующим кредитором стал Татсоцбанк с требованиями 250 млн руб., еще 107,8 млн руб. долга компании предъявляют другие 54 кредитора.

Татсоцбанк был образован в 1990 году. 99,9% его акций владел Резервный фонд Республики Татарстан, который в 2010 году за 300 млн руб. продал их ОАО «Завод „Элекон“», контролируемому семьей генерального директора концерна «Радиоэлектронные технологии» Николая Колесова. Акционерами банка, помимо «Элекона» (48,7%), являются Анастасия Колесова (43,5%), Николай Колесов (7,7%). По данным banki.ru, на начало 2019 года объем собственных средств Татсоцбанка составлял 8,1 млрд руб. За первые три месяца 2019 года банк получил чистую прибыль в размере 294,3 млн руб.

Татсоцбанк к настоящему времени смог вернуть часть выданного «Галерее вин» кредита. Как писал “Ъ”, в марте текущего года в счет его погашения за 33 млн руб. был реализован казанский ресторан Le Chalet и за 26,7 млн руб. магазин «Галереи вин». На аукцион за 5,17 млн руб. выставлялись 13,5 тыс. бутылок вина, коньяка и прочего алкоголя, принадлежавшего банкроту. Все это имущество находится в залоге Татсоцбанка.

В сентябре 2018 года по заявлению Татсоцбанка отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Татарстану возбудил на господина Цейнштейна уголовное дело о мошенничестве в крупном и особо крупном размере (ч.ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ) и о мошенничестве в сфере кредитования в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ). Его объявили в федеральный розыск, поскольку он уехал в Израиль.

Ранее, в январе 2018 года, автомобиль господина Цейнштейна был подожжен. В апреле по подозрению в организации поджога был задержан член правления Татсоцбанка, начальник правового управления Артем Ильдеяркин, а также четверо лиц, по версии следствия причастных к преступлению. В 2019 году уголовное дело в отношении господина Ильдеяркина было прекращено в связи с примирением сторон: по словам Ирины Кузьминой, пострадавшая сторона согласилась с денежной компенсацией. Согласно данным Вахитовского районного суда, лишь один из фигурантов получил реальный срок — 2,5 года колонии.

К самой Ирине Кузьминой Татсоцбанк также предъявил требования. В декабре 2018 года Арбитражный суд признал ее банкротом. Ирина Кузьмина считает действия банка рейдерским захватом бизнеса ее семьи.

По мнению генерального директора АО «Татспиртпром» Ирека Миннахметова, после ухода «Галереи вин» с рынка ее нишу заняла «Энотека S» — бутики алкоголя от оптовой компании «Саман». Господин Миннахметов назвал недостоверной появившуюся в СМИ информацию о переходе контракта «Галереи вин» с Pernod Ricard к «Татспиртпрому». «Контракты «Галереи вин» и «Татспиртпрома» — это абсолютно разные контракты, с несоизмеримыми объемами продаж. Я бы их не сравнивал. Сегодня „Татспиртпром“ является официальным дистрибьютором продукции Pernod Ricard не только в Татарстане, но и Уральском федеральном округе. Мы, как дистрибьютор, продаем 10% от всего объема продаж продукции Pernod Ricard в России»,— заявил гендиректор «Татспиртпрома».

В Татсоцбанке дело о банкротстве господина Цейнштейна не комментируют — запрос “Ъ” в банке оставили без ответа. В начале 2018 года Татсоцбанк распространил официальное заявление о фальсификациях финансовой отчетности учредителями «Галереи вин» с целью скрыть от кредитора ухудшение экономических показателей.

Госпожа Кузьмина рассказала “Ъ”, что Яков Цейнштейн через своего представителя обратился в прокуратуру Татарстана. Господин Цейнштейн полагает, что распространенная Татсоцбанком в СМИ информация о фальсификациях в отчетности компании является клеветой. Сама госпожа Кузьмина направила несколько заявлений в СУ СКР по Татарстану, требуя привлечь к уголовной ответственности руководство банка во главе с председателем правления Анастасией Колесовой за вымогательство, покушение на мошенничество, хищения и умышленное уничтожение имущества.

Ответы на заявления пока не получены.

Александр Шакиров