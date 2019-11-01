Mercedes-Benz GLE Coupe и Porsche Cayenne Coupe

Mercedes-Benz GLE Coupe

Купе — это автомобиль с двумя дверьми и одним или двумя рядами сидений, утверждает «Википедия», но тут же делает оговорку, что эту традиционную классификацию уже стоит считать устаревшей. Современная классификация ЕС выделяет отдельный S-Class: sport coupe, и здесь уже нет ограничений ни по количеству дверей, ни по числу посадочных мест. Ключевое слово — sport: подразумевается, что в этот класс попадают наиболее быстрые, ловкие и сильные представители того или иного модельного ряда. Mercedes-Benz GLE Coupe не стал исключением. Чуть больше года назад в продаже появился новый GLE, потом — правда, пока только на европейском рынке — GLE с гибридным мотором. И вот премьера этой осени — новое купе.

«GLE Coupe, наша франкфуртская премьера,— это не просто укороченная версия GLE. Эта машина — заявка на люксовый автомобиль принципиально иного класса. За счет изменения конфигурации корпуса у купе снижен коэффициент лобового сопротивления и повышена жесткость кузова. Новые материалы и усовершенствованная аэродинамика позволили существенно снизить уровень шума в салоне,— говорит Андреас Цюган, директор департамента разработок внедорожников Mercedes-Benz.— Класс купе предполагает более спортивное поведение автомобиля, и в этой модели реализована более острая реакция на поворот руля, подвеска настроена так, чтобы радиус поворота был минимальный. В итоге, я считаю, у нас получился прекрасный кроссовер, комфортный, но в то же время вобравший в себя все качества настоящего спортивного автомобиля».

Управляемость — та самая характеристика, которую сложно померить линейкой и включить в таблицу. Можно лишь предположить, что радиус поворота у купе меньше, чем у обычного GLE, за счет сокращенной на 6 см колесной базы и более жесткой базовой подвески. Но кто же покупает спортивное купе в базовой комплектации! Опциональная пневматическая подвеска типа Airmatic меняет жесткость в зависимости от состояния дорожного покрытия и поддерживает стабильный уровень дорожного просвета вне зависимости от скорости и загрузки автомобиля. Но и это еще не все. На опцию Airmatic можно докупить опцию E-Active Body Control, которая отслеживает и регулирует жесткость пружин и сопротивление амортизаторов на каждом колесе, препятствуя клевкам при торможении и продольной раскачке кузова. А чтобы энергия не пропадала даром, эта система преобразует силу, воздействующую на колесо, в электроэнергию и рекуперирует ее, запасая в аккумулятор (схожая система стоит на современных Mercedes-Benz S-класса, потому их так любят рачительные покупатели).

Во внешнем виде автомобиля есть все черты нынешнего семейства внедорожников Mercedes-Benz. Доминируют, разумеется, решетка радиатора в «бриллиантовом» стиле с горизонтальной ламелью и глянцевая хромированная защита снизу на переднем спойлере. А вот и аттракцион невиданной щедрости: светодиодные фары устанавливаются даже в базовой комплектации.

Голова или аэродинамика — делать этот непростой выбор приходится пассажирам заднего сиденья большинства кроссоверов-купе. Крыша не то что давит, она просто лежит на макушке пассажира. Зато багажник, если верить результатам официальных замеров, от инженерных экспериментов не пострадал — его объем составляет 665 литров.

В интерьере купе GLE заложено главное послание покупателю: это спортивный автомобиль. Вот характерная обивка сидений перфорированной кожей, вот спортивное рулевое колесо, вот обилие хрома — что еще нужно, чтобы показать характер машины. Приборную панель теперь и панелью не назовешь, настоящий кокпит самолета. Похожими дизайнерскими находками увлекалось автомобильное подразделение SAAB незадолго до закрытия. Только вот у шведов кокпит был аналоговый, а у немцев — уже цифровой. Единый дисплей занимает больше половины передней панели. На него заведены практически все бортовые системы, от радиоприемника до настроек подвески. Традиционным кнопкам отведен минимум функций (все они уместились под дисплеем): «аварийка», включение обогрева стекол да перевод циркуляции воздуха на внутренний контур. Цифровая трансформация в любой отрасли требует определенной ломки сознания, и привычный, свой автомобиль не исключение: запоминайте, в каком пункте разветвленного меню спрятана та или иная функция. Будете как ребенок, впервые захвативший родительский планшет: сперва непонятно, а потом невозможно отвыкнуть.

Цифровизация добралась и до компакт-дисков, равно как и флешек с музыкой — теперь им место не в машине, а в музее. В течение следующего года Mercedes-Benz интегрирует сервис потоковой музыки Amazon Music во все новые модели кроссоверов. Через сервис Mercedes Me Online Music все аудио, купленное на Amazon, можно будет перенести в медиасистему автомобиля.

GLE Coupe будет продаваться в Европе и России с дизельными двигателями мощностью 249 и 330 л. с. Появится на рынке и версия AMG — с бензиновым мотором мощностью 435 л. с. Разумеется, AMG отличается от базовой версии не только двигателем. На нем есть доводчик дверей, установлены совершенно другие кресла, использованы более дорогие материалы отделки салона. Первые автомобили придут к российским дилерам во втором квартале следующего года, а цена будет известна ближе к концу декабря.

Porsche Cayenne Coupe

В третьем поколении Porsche Cayenne, автомобиль и без того уже числящийся эталоном спортивного кроссовера, обзавелся еще более резвой версией –- купе. В этом году у российских дилеров появилось сразу три версии этого автомобиля: 340-сильный Cayenne Coupe, Cayenne S Coupe с двигателем мощностью 440 л. с. и флагманский представитель линейки — 550-сильный Cayenne Turbo Coupe. Кроме того, уже сейчас можно заказать и машины с гибридным двигателем в обычной и Turbo-версии. Гибридный Turbo, кстати, будет самым мощным в модельном ряду — 680 л. с. с учетом возможностей электромотора.

В Porsche не скрывают, что перед инженерами, разрабатывающими купе, ставилась задача сделать его в управлении больше похожим на модель 911, чем на традиционный кроссовер. Отсюда и появление новой многорычажной подвески, и новые опции, улучшающие управляемость. Скажем, системы подруливания задней оси и подтормаживания колес, находящихся во внутренней стороне поворота.

Вне зависимости от комплектации, Cayenne Coupe оснащены усилителем рулевого управления Plus для езды на больших скоростях, а также Porsche Active Suspension Management (PASM), системой управления жесткостью амортизаторов, которая меняет настройки в зависимости от состояния дорожного покрытия и стиля вождения. Последний, конечно, можно настроить и вручную, выбрав один из четырех режимов: Normal, Sport, Sport Plus или Individual.

Дополнительно можно заказать опцию Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC), систему, активно гасящую крен автомобиля при воздействии поперечных нагрузок. Система эта новая и сложная. В центр стабилизатора поперечной устойчивости интегрируется электродвигатель, который меняет положение частей стабилизатора относительно друг друга при боковых нагрузках и восстанавливает горизонтальное положение кузова.

Надо признать, что Coupe — это не базовый Cayenne со срезанной задней частью крыши. Переделка кузова куда глубже: полностью изменена крыша, укорочены передние стойки и изменена их конфигурация. Машина стала на 2 см ниже обычного Cayenne. Кстати, в качестве опции на этот автомобиль можно заказать крышу, полностью сделанную из стекла или из карбона.

Спойлерная кромка на крыше во всех версиях Cayenne Coupe комбинируется с задним спойлером, который является составным компонентом Porsche Active Aerodynamics (PAA). При разгоне до 90 км/ч, спойлер выдвигается на 13,5 см и за счет изменения аэродинамики прижимает к дороге задние колеса.

Удобно ли пассажирам задних сидений Cayenne Coupe? Обычно их никто об этом не спрашивает — ну просто представьте себя пассажиром в автомобиле, под капотом которого 550 «лошадей», максимальная скорость 286 км/ч, а время разгона до сотни — 3,9 секунды. Да вы за это время даже закричать не успеете, а уж удобство посадки — последнее, что будет волновать человека, вцепившегося в спинку переднего сиденья. Хотя диван заднего сиденья занижен на 3 см по сравнению с обычным Cayenne, что отчасти компенсирует скос крыши.

Положение обитателей переднего ряда более понятно. У них есть спортивные сиденья с 8-позиционной электрорегулировкой и боковой поддержкой. На обновление дизайна передней панели у Porsche запала уже не хватило — она такая же, как в обычном Cayenne: лаконичная, интуитивно понятная, с минимальным набором физических кнопок. Матовая сенсорная панель с пиктограммами функций — такая же, как в Panamera. Запоминайте, где какая пиктограмма находится, чтобы не искать их на ходу.

И если говорить о цифровом оснащении нового автомобиля, то Cayenne Coupe — это новый iPhone, неприлично дорогой, но технически совершенный. Онлайн-навигация с загрузкой информации о пробках, система голосового управления медиасистемой, в гибридных версиях — еще и приложение, показывающее ближайшие зарядные станции,— сложно придумать еще какую-либо функцию, остро необходимую пассажирам этого автомобиля. Разумеется, есть и Apple CarPlay с беспроводным подключением, так что можно использовать те навигационные приложения, которые установлены на iPhone.

За все эти высокие технологии, конечно, надо платить. Цены на Cayenne Coupe начинаются от 5,877 млн рублей за автомобиль с 340-сильным мотором. 550-сильная модель Turbo Coupe стоит 11 млн рублей, а самый мощный гибрид, Turbo S E-Hybryd Coupe — 12,866 млн рублей.