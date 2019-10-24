Судебный квартал встанет на пути тоннеля

Сад на Неве в Центральном районе города в ближайшее время станет площадкой для строительства комплекса зданий для Верховного суда, так называемого судебного квартала. Депутаты ЗакСа большинством голосов одобрили законопроект по исключению данного участка из перечня ЗНОП. Недостаток зеленых насаждений в центре города парламентарии компенсировали включением в ЗНОП шести новых участков, правда, по факту не являющихся полноценными рекреационными зонами. Большинство опрошенных экспертов полагают, что новое место больше подходит для судебного квартала, чем площадка на набережной Малой Невки. Однако урбанисты считают важным учесть возможность создания в этом месте транспортной развязки для Орловского тоннеля, необходимость в котором рано или поздно возникнет, а он по плану должен начинаться именно от Орловской улицы, которая и упирается в Сад на Неве.

Вчера Заксобрание Петербурга большинством голосов одобрило законопроект, согласно которому Сад на Неве общей площадью 2,85 га, расположенный в Центральном районе города на Смольной набережной, исключается из перечня ЗНОП. После расчистки территории на данном участке планируется приступить к строительству комплекса зданий для Верховного суда РФ, так называемого судебного квартала.

Сад на Неве уже не раз исключался из перечня ЗНОП. Так, на этом месте предполагалось расположить здание нового музея блокады Ленинграда. С этой целью данная зеленая зона была исключена из перечня. Однако после отмены проекта Саду на Неве снова был присвоен охранный статус. Одновременно такой же статус получил участок вдоль набережной Малой Невы в Петроградском районе, где изначально планировалось строительство комплекса зданий Верховного суда (Газета "Коммерсантъ" № 72 от 23.04.2019, стр. 3). После чего город приступил к поиску новой площадки, которой в итоге стал Сад на Неве.

В этот же день состоялось внеочередное второе заседание, созванное спикером парламента Вячеславом Макаровым, в ходе которого депутаты поддержали поправку, предусматривающую включение в ЗНОП шести новых территорий в Центральном районе города общей площадью 3,6 га в качестве компенсационных мер. Среди них — бульвары на ул. Черняховского, на Синопской и Воскресенской набережных, на наб. Обводного канала, на Захарьевской улице, а также сквер у моста Александра Невского.

По мнению депутата Законодательного собрания и градозащитника Бориса Вишневского, принятая поправка по включению новых участков в перечень зеленых зон не более чем формальность. «Граждан лишают полноценного сада, а взамен предлагают территории, которые совершенно не имеют рекреационной составляющей. Согласиться с такой компенсацией просто невозможно»,— говорит господин Вишневский. Депутат прогнозирует, что уничтожение Сада на Неве может привести к усилению социальной напряженности и к еще большему ухудшению отношения жителей к городским властям. «И прежде всего это касается жителей Центрального района, а именно МО "Смольнинское". Поэтому мы будет призывать к тому, чтобы закон в третьем чтении не был принят»,— заключил он.

Депутат Заксобрания Михаил Амосов также подверг критике выбранное под застройку место, пояснив, что предлагал разместить судебный квартал на намывных территориях Васильевского острова. «Но данный вариант не был рассмотрен, поскольку здесь важен фактор времени. Освоение территории, на которой расположен Сад на Неве, уже было проработано в связи с возможностью строительства там нового музея блокады Ленинграда»,— рассказал господин Амосов. По его мнению, в третьем чтении, которое, скорее всего, состоится уже в будущую среду, большинство проголосует за. Однако Михаил Амосов все же нашел положительные стороны подобного решения депутатов ЗакСа. «Выбранное место больше подходит для размещения судебного квартала, нежели прежнее, на Петроградской стороне, где будет разбит общегородской парк. Кроме того, я считаю позитивным появление шести новых участков в перечне ЗНОП, которые компенсируют потери от исключения из перечня Сада на Неве»,— добавил он.

Соучредитель архитектурного бюро «Земцов, Кондиайн и партнеры» Михаил Кондиайн полагает, что выбранное место в целом соответствует статусу будущего объекта. «Вряд ли комплекс зданий для Верховного суда был бы уместен в спальных районах города»,— говорит архитектор. Он также считает, что для города это решение является гораздо более обдуманным, нежели предыдущая идея создания квартала в Петроградском районе. «А сейчас там будет общегородской парк — для горожан и гостей города»,— резюмирует господин Кондиайн. По его мнению, самое главное — сохранить возможность строительства на данном месте транспортной развязки для въезда и выезда в Орловский тоннель, проект которого был разработан несколько лет назад. «Рано или поздно этот тоннель будет остро необходим. Хоть эта дорогостоящая стройка и отложена, но она отложена не навсегда. Даже самые сложные задачи могут быть решены при грамотных проектных решениях»,— добавляет господин Кондиайн.

Мария Кузнецова