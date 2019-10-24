Депутаты сделали рекламную паузу

Депутаты петербургского Заксобрания вчера, 23 октября, приняли за основу законопроект о внесении изменений в статью 17 Федерального закона «О рекламе». Согласно предложению парламентариев время коммерческих рекламных роликов перед киносеансами следует ограничить 20 минутами, а также запретить их показ после указанного на билете времени начала фильма. Эксперты полагают, что данные ограничения никак не скажутся на кинотеатрах России, исключая Петербург и Москву, так как коммерческая реклама — незначительная часть их доходов.

Инициатива, которая принадлежит комитету по законодательству, была поддержана не всеми депутатами. В частности, Максим Резник выступил с заявлением о том, что данный вопрос имеет «третьестепенную важность». «Негоже петербургскому парламенту выходить с такой федеральной инициативой, когда в стране, очевидно, другие важные вещи происходят»,— считает господин Резник.

Депутат Денис Четырбок, один из авторов инициативы, заявил, что кинотеатры должны заранее говорить о том, сколько времени затребует просмотр рекламы. «Если я иду на "Джокера", то я иду на "Джокера". Никакой рекламы напитков, подгузников и подарочных карт там быть не должно»,— считает он.

Законопроектом предусмотрено ограничение показа рекламы перед сеансом 20 минутами, так как, по мнению господина Четырбока, она, бывает, длится и по 40 минут. Кроме того, законопроект предусматривает запрет на показ рекламы после указанного в билете времени начала киносеанса.

На данный момент статья 17 ФЗ «О рекламе» включает в себя формулировку о том, что не допускается прерывание рекламой демонстрации фильма, а также совмещение рекламы с демонстрацией фильма способом «бегущей строки» или иным способом ее наложения на кадр демонстрируемого фильма.

Генеральный директор «Ленфильма» Эдуард Пичугин убежден, что если закон будет принят, он не повлияет на доходы кинотеатров. «У нас (в России.— “Ъ”) коммерческой рекламы гораздо меньше, чем в Европе. Доход от нее несущественный в стране, кроме двух субъектов — Москвы и Санкт-Петербурга. Возможно, некоторые владельцы кинотеатров будут находить для себя пользу, потому что, бывает, дистрибуторы навязывают в контрактах к фильмам пакет роликов»,— отметил господин Пичугин.

Он также рассказал, что прецедент был создан в Германии около 15 лет назад. По его словам, одна из зрительниц в Мюнхене опоздала на поезд, так как «по хронометражу фильм соответствовал, но рекламы было слишком много». Немцы ограничили ее показ до 30 минут.

Олег Дилимбетов