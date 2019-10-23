В Свердловской области зарегистрируют фонд защиты прав дольщиков

Комитет законодательного собрания Свердловской области по промышленной, инновационной политике и предпринимательству поддержал инициативу создания фонда защиты прав дольщиков.

Создание некоммерческой организации связано с изменениями законодательства в сфере долевого строительства. Напомним, с 1 июля застройщик обязан завести эскроу-счет в банке, на который покупатели жилья перечислят деньги. Эти средства застройщик сможет получить после сдачи объекта, на период строительства банки будут выдавать компаниям кредиты на возведение домов по специальным процентным ставкам.

«Фонд будет наполняться за счет региональных средств и федерального бюджета. Это будет выгодно для области, так как мы будем вкладывать в фонд только 30% средств, остальные 70% — федеральные»,— пояснил вице-губернатор Сергей Бидонько. До создания фонда средства на выделения земельных участков и прямое финансирование шли только из регионального бюджета. По словам господина Бидонько, любые объекты, которые подходят под критерии «с обманутыми дольщиками» можно будет через этот фонд либо достраивать, либо компенсировать затраты свердловчанам. «Сеечас мы только зарегистрировали фонд. В этом году уже планируем произвести выплаты из фонда, с учетом областного и федерального финансирования, по объекту в Каменском городском округе»,— добавил вице-губернатор.

Анастасия Реутова