Без нуля и ветрил Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов — об итогах сочинских переговоров по Сирии и их оценке в США

Заголовок комментария CNN: «Путин и Эрдоган договорились по Сирии. США — главный проигравший». Вообще-то сочинские итоги развивают и конкретизируют то, к чему несколько дней назад пришли в Анкаре Эрдоган и вице-президент Пенс, но авторов это не смущает. Внутриполитический контекст понятен. В Америке битва за власть, оппоненты Белого дома выставляют все, оттуда исходящее, как катастрофу и провал. Еще важнее привычка смотреть на мир по принципу «нулевой суммы», а в американском случае — и с манихейским ригоризмом схватки добра со злом.

В логике борьбы за то, чтобы верх любой ценой одержала «правильная сторона истории», противники Трампа правы.

Вашингтон отступает со стратегически важных позиций, отдает инициативу олицетворению всего ужасного (Путин и Эрдоган), еще и бросив на произвол судьбы курдских боевых товарищей.

Для перспектив американского доминирования в мире новость плохая. Все те, кто привык полагаться на Соединенные Штаты, от Израиля до Тайваня, задумались, а надежна ли опора?

Однако президент Трамп никогда не скрывал, что прежняя схема глобального лидерства США его не устраивает, потому что стала невыгодна. И в этом его поддерживает немалая часть соотечественников. Издержки управления миром превысили прибыли, требуется другая бизнес-модель. Трамп пытается выстроить ее, опираясь на свое чутье предпринимателя, но ту же тему обдумывают и интеллектуалы-международники. Идеи «региональных шерифов», которые исполняли бы за американцев функции на местах, или «офшорного балансирования», чтобы противостоящие державы в разных частях мира друг друга сдерживали, а Америка все просто регулировала, звучат еще с середины 2000-х. Тогда, после Ирака ясно проявились пределы возможностей даже самой мощной страны мира. Однако идеологическая инерция сильна. Особенно если отказ от прежнего равнозначен признанию, что эпоха всевластия завершилась. А агентом перемен выступает Дональд Трамп.

Но если дистанцироваться от партийно-идеологической конъюнктуры, окажется, что взбалмошный любитель твиттера точнее ощущает изменения в мире. Их, собственно, понимал (а не чувствовал, в отличие от Трампа) и ненавистный ему предшественник. Но Обама старался менять политику, не меняя риторики, без резких движений — и не слишком преуспел. Трамп же взорвал былой дискурс и взялся круто разворачивать курс. Тоже с переменным успехом и со значительными издержками для себя, ибо сопротивление огромно. Но Трамп человек упертый, таранить не прекратит. И даже если его персональная политическая карьера окажется короче, чем ему хотелось бы, главное он сделал — возврата к тому, как было, не будет.

Американский взгляд на Сирию до последнего времени исходил исключительно из принципа «нулевой суммы», хотя утверждалось обратное.

На этой неделе произошло неожиданное: все заинтересованные стороны получили относительный (не абсолютный) выигрыш. И общая безопасность в зоне конфликта укрепилась, хотя все зыбко.

Во все менее структурированном мире с растущим числом игроков «нулевая сумма» теряет смысл. Либо от конфликта проигрывают все (это происходит чаще всего), либо всем удается что-то извлечь для себя, сохранив отношения с остальными (пока редкость). К новой ситуации придется привыкать каждому игроку, но в первую очередь США. Им это сложнее всего, но, оценивая международные тенденции, вероятно, и нужнее.