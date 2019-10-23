«Метрострой» устраняет недоделки на «Беговой» и «Новокрестовской»

ОАО «Метрострой» устраняет недоделки на станциях «Беговая» и «Новокрестовская». Работы по устранению замечаний метрополитена по освещению в тоннелях уже ведутся, сообщает «Петербургский дневник».

Компания проводит обследование состояния станционных комплексов для уточнения объема работ. По результатам обследования будут разработаны проекты производства работ. Замечания «Метрострой» устранит по гарантии.

В генподрядной организации добавили, что совместно с «Ленметрогипротранс» разработано новое решение крепления стеновых панелей в вестибюлях, исключающее их отслоение.

Напомним, что станции были открыты 26 мая 2018 года, к Чемпионату мира по футболу. С дня открытия пассажиры метро замечали на них недоделки. Нарушения, допущенные при строительстве, обнаружила и Счетная палата РФ.