Прокуратура выявила поборы с родителей в школах Кузбасса

Прокуроры выявили незаконный сбор денег с родителей учеников в школах четырех городов и трех районов Кемеровской области, где выявлены нарушения. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, «нарушения принципа добровольности при сборе денежных средств с родителей» найдены в школах Куйбышевского, Орджоникидзевского и Центрального районов Новокузнецка, Кировского района Кемерово, городов Белово и Топки, а также Тяжинского, Яшкинского и Гурьевского районов Кузбасса.

«Например, в Новокузнецке директор школы обязала родителей детей, поступающих в первый класс и проживающих на территории, не закрепленной за данной образовательной организацией, сдать денежные средства в размере 2,2 тыс. руб. на каждого ученика на приобретение стульев и парт»,— говорится в релизе надзорного ведомства. Директорам школ и руководителям управлений образованием были внесены представления об устранении нарушений.

Юрий Зуев