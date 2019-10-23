После проникновения в школу мужчины с ножом в Саратове проверят работу ЧОПов

В Саратове будет проверена работа частного охранного предприятия, которое занимается охраной школы №23, где был задержан молодой человек с ножом. Об этом заявил мэр города Михаил Исаев.

Напомним, инцидент произошел 22 октября. Юноша, который был неоднократно замечен рядом со школой, был задержан сотрудниками полиции, а затем передан медикам. Его поведение очевидцы оценили, как «неадекватное».

«Неадекватный молодой человек попал в общеобразовательное учреждение. Я попрошу сотрудников правоохранительных органов разобраться в ситуации. Проанализируйте работу частного охранного предприятия и сделайте выводы», - заявил господин Исаев во время постоянно действующего совещания.

Он также потребовал проверить работу всех ЧОПов, которые занимаются охраной образовательных учреждений города и, в случае необходимости, «разорвать» с ними контракты.

Марина Ковалева