Региональный материнский капитал на Ямале вырастет до 500 тысяч рублей

В Ямало-Ненецком автономном округе с 2020 года региональный материнский капитал будет увеличен с 350 тыс. руб. до 500 тыс. руб., сообщил губернатор Дмитрий Артюхов во время совместной рабочей поездки с министром труда и социальной защиты РФ Максимом Топилиным в города Лабытнанги и Салехард. «С нового года сертификаты будем выдавать не только на третьего ребенка, но и на всех последующих детей в нашем регионе. Мера перестает быть однократной, и с появлением каждого ребенка в семье региональный маткапитал будет предоставляться вновь»,— отметил господин Артюхов. Он добавил, что сейчас на руках у ямальских родителей около 7 тыс. неиспользованных сертификатов. «Они также будут проиндексированы и повышены до 500 тыс. руб.»,— пообещал губернатор.

Региональный материнский капитал выдается на Ямале с 2011 года. За это время сертификаты получили около 12 тыс. семей. Маткапитал выдается как за рождение, так и за усыновление ребенка. Деньги можно потратить на улучшение жилищных условий или лечение всех членов семьи. Купить или построить жилье необходимо на территории округа и только в капитальном исполнении, уточнили в пресс-службе губернатора.