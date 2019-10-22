Квартальный осужден в Екатеринбурге за смерть ребенка, упавшего в открытый люк

Орджоникидзевский райсуд на два года ограничил свободу 60-летнему инспектору муниципального учреждения «Служба заказчика Орджоникидзевского района Екатеринбурга» Николаю Нырковскому, сообщает прокуратура Свердловской области. Он признан виновным по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

По данным следствия, на вверенной осужденному территории произошел трагический инцидент — 28 апреля 2018 года мальчик 2007 года рождения упал в открытый люк выгребной ямы и через некоторое время, находясь в холодной воде, скончался от общего переохлаждения организма. «Трагедия произошла буквально через несколько дней после обхода инспектором вверенной ему территории. По данным следствия, между наступившими последствиями в виде смерти ребенка и бездействием обвиняемого имеется причинно-следственная связь»,— рассказали в СКР.

Как считают следователи, инспектор ненадлежащим образом исполнил свои обязанности по выявлению и устранению объектов повышенной опасности. В частности, 19 апреля 2018 года подсудимый выявил 15 открытых люков колодцев инженерных сетей, в том числе и тот, в который потом упал ребенок. Но он не принял мер к установлению собственников открытых люков, не оградил люки, как источники повышенной опасности для неограниченного круга лиц, а также не проинформировал компетентных должностных лиц, которые могли бы принять меры по ликвидации неиспользуемой выгребной ямы.

По итогам расследования следователь СКР внес представление в администрацию Орджоникидзевского района с требованием устранить причины и условия, которые способствовали произошедшей трагедии.

Напомним, в январе 2018 года Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга признал виновным в халатности Алексея Беззуба, ранее возглавлявшего МКУ «Служба заказчика Орджоникидзевского района». По версии следствия, он не обеспечил безопасность на корте в одном из дворов района — в результате на ребенка упали хоккейные ворота. Господин Беззуб был приговорен к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.