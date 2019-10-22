Экс-начальника ОП «Вишневский» приговорили к условному сроку

Вахитовский районный суд Казани вынес приговор бывшему начальнику казанского отдела полиции «Вишневский» Рифату Садыкову. Он был признан виновным по ч. 3 ст. 30 УК РФ (покушение на преступление) и по ч. 4 ст. 291. 1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере). Суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы условно. Также Рифат Садыков, согласно решению суда, не сможет занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти.

Напомним, подполковник Садыков был задержан в июне 2017 года сотрудниками ФСБ после получения взятки в 1,2 млн руб. от одного из подозреваемых, который добивался закрытия своего дела. Эти деньги глава ОП якобы должен был передать первому замначальника отдела по борьбе с групповой преступностью УМВД РФ по Казани подполковнику Рустему Гарипову, но тот деньги не взял. Тем не менее подполковник Гарипов также предстал перед судом. Он был оправдан.

Кирилл Антонов "Ъ-Казань"