Россия рассматривает возможность создания контейнерного оператора для доставки грузов по Севморпути

Россия хочет сделать для грузоотправителей более привлекательным Северный морской путь (СМП), чем Суэцкий канал, и для этого готова компенсировать потенциальные риски, сообщает Bloomberg, со ссылкой на замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Крутикова. По его словам, компенсация будет покрывать стоимость любых рисков, связанных с перевозкой международных грузов через Арктику, включая возможные сбои при доставке.

По словам господина Крутикова, министерство совместно с аналитическим центром «Сколково» работает над проектом по созданию государственного оператора контейнерных перевозок. Фидерные суда из европейских и азиатских портов могли бы доставлять грузы до перевалочных пунктов в Мурманске и на Камчатке. Оттуда российский контейнерный оператор возьмет на себя ответственность за грузы. «Это значительно снижает транспортные расходы, поскольку иностранные компании не будут нуждаться в арктических судах»,— сказал господин Крутиков.

По словам замминистра, стоимость перевозок через СПМ должна быть ниже, чем в Суэцком канале, по крайней мере, на начальном этапе. Сейчас перевозка грузов по Севморпути обходится на 36% дороже, чем их транспортировка через Суэцкий канал, при этом арктический маршрут короче. Как рассказал Александр Крутиков, доклад по проекту контейнерного оператора будет представлен в течение полугода, после чего будет приниматься решение о его создании.

В июле 2019 года дирекция Севморпути сообщила, что проект плана развития инфраструктуры СМП до 2035 года «содержит все необходимые составляющие и готов к подписанию». «План может быть скорректирован после принятия стратегии развития Арктической зоны РФ до 2035 года, проект которой в соответствии с поручением президента до 1 декабря правительство должно подготовить»,— говорится в сообщении.

В майском указе президента РФ Владимира Путина перед чиновниками поставлена стратегическая задача нарастить перевозки грузов по СМП до 80 млн тонн к 2024 году.

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