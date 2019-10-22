Сам себе премьер

Должность председателя правительства Ульяновской области с нового года будет упразднена. Управление кабмином и всю ответственность за итоги его деятельности решил взять на себя губернатор региона Сергей Морозов. Он отмечает, что слияние должностей — это общая тенденция в регионах, связанная с повышением ответственности высших должностных лиц, в связи с чем все рычаги управления должны быть в руках губернатора. Эксперты, напротив, отмечают, что в целом по России такого тренда не наблюдается, а сама модель, при которой губернатору приходится заниматься операционной деятельностью, неэффективна.

В понедельник на аппаратном совещании губернатор Ульяновской области Сергей Морозов объявил, что с 1 января 2020 года должность председателя правительства региона будет упразднена. О намерении ввести в исполнительной власти региона единоначалие он заявлял еще в июле этого года, отмечая, что в связи с экономическими вызовами считает необходимым «принять на себя всю полноту ответственности за развитие Ульяновской области». Как тогда пояснил господин Морозов, он пришел к такому решению после обращения к нему секретаря реготделения «Единой России» Василия Гвоздева, заявившего, что надо вернуться, «как это было раньше, к единоначалию», «потому что все равно все вопросы согласовываются с ­губернатором».

Напомним, еще в первый год губернаторства Сергея Морозова, в 2005 году, областная администрация была преобразована в правительство и сразу же состоялось разделение должностей губернатора и регионального премьера, но в феврале 2006 года прокуратура опротестовала это, указав, что разделение должностей противоречит федеральному законодательству, по которому высшее должностное лицо субъекта является руководителем высшего исполнительного органа. До 2016 года Сергей Морозов сам руководил облправительством, однако в ноябре 2016 года, по инициативе губернатора, «в целях повышения эффективности управления» было вновь введено разделение функций, на этот раз прокуратура не возражала.

Ранее Сергей Морозов заявлял, что совмещение должностей губернатора и регионального премьера будет вводиться одновременно с реформированием самого областного правительства, которое с 1 января планируется перевести на принципы проектного управления, министерства — трансформировать в проектные офисы, объединяемые по направлениям в четыре администрации: губернатора, развития реформ; жизнедеятельности (промышленность, ЖКХ, транспорт, дороги и т.д.); соцблагополучия (здравоохранение, культура, соцзащита и пр.). Кроме того, по аналогии с Москвой создается центр управления регионом, который будет заниматься оперативным сбором всей информации и ее анализом.

Председатель правительства Александр Смекалин пока не знает, кем он будет после 1 января. «Какое решение примет губернатор, так и будет. Вплоть до освобождения от должности я планирую исполнять свои должностные обязанности. Я готов работать на пользу региона, если мои знания и навыки будут востребованы. Пока конкретного предложения я не получил»,— сказал „Ъ“ господин Смекалин.

Глава региона пояснил „Ъ“, что Александру Смекалину будет предложен пост первого вице-губернатора. «В моем понимании, будет два первых вице-губернатора — Смекалин и Озернов (ныне — руководитель администрации губернатора. — „Ъ“), Озернов будет отвечать за устойчивое функционирование центра управления регионом, а Смекалин — за вопросы развития и жизнеобеспечения региона»,— сказал господин Морозов. При этом он отметил, что Ульяновская область — далеко не первый регион, который возвращается к модели совмещения должностей как к более эффективной, «поскольку такая модель позволяет повысить ответственность высших должностных лиц, потому что все основные посылы федеральных органов власти и оценка эффективности деятельности касаются губернаторов». «Губернатор несет ответственность, а значит, и все рычаги управления должны быть в его руках»,— подчеркнул господин Морозов, заметив, что «совмещение даст и некоторую экономию бюджетных средств».

Как пояснил „Ъ“ руководитель государственно-правового управления администрации губернатора Алексей Преображенский, необходимые проекты региональных законов подготовлены (изменения в устав области, в законы о губернаторе, о правительстве и т.д.— всего около 15 законопроектов), но их необходимо корректировать в соответствии с будущей структурой реформированного правительства. В то же время господин Преображенский отметил, что «такое совмещение постов — общая тенденция», «сегодня уже более 50 субъектов Российской Федерации имеют совмещение должностей, хотя лет пять назад пропорция была обратная».

Политолог Александр Кынев считает, что «единого тренда нет, за последние несколько лет пост главы правительства во многих регионах, наоборот, вводился, особенно там, где губернаторами становились силовики, не очень разбирающиеся в экономике». «Ульяновская область — один из рекорд­сменов по переформатированию региональной власти, но это стиль Сергея Морозова, возможно, он полагает, что перетряхивание обеспечит снижение рисков, чтобы никто из чиновников слишком сильно не возвышался»,— считает ­политолог.

«Мне, конечно, ближе модель с разделением должностей, когда есть губернатор- политик — как представитель интересов граждан, причем, непартийный, а председатель правительства — операционный менеджер, который занимается дорогами, крышами, протечками. А если операционной деятельностью начинает заниматься губернатор, у него не хватит времени, чтобы оторвать голову от бумаг и посмотреть вперед, заняться стратегией и принять правильное политическое решение. Поэтому модель совмещения неэффективна»,— отмечает заместитель директора института государственного и муниципального управления ВШЭ Константин Головщинский. По его словам, «в бизнесе генеральные директора в период кризиса принимают бразды операционного управления на себя, как делал, например, Дерипаска», «но здесь кризиса нет, и, возможно, изменения связаны с какими-то неявными вопросами внутри административной элиты».

Сергей Титов, Ульяновск