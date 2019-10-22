Пост принял

Дмитрий Драч приступил к обязанностям руководителя главного бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области. В марте он был задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере и находился под домашним арестом. Однако в конце августа уголовное дело было прекращено в связи с его непричастностью к совершению преступления. Эксперты уверены, что возвращение на должность легитимно, поскольку все подозрения официально сняты.

С понедельника Дмитрий Драч вернулся на должность руководителя главного бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Дорогие друзья, коллеги! Сегодня сдал сертификационный экзамен по терапии и по МСЭ. С 21 октября приступаю к обязанностям руководителя. Я всегда жил учреждением и инвалидами, вкладывая свою душу в это. И ни один не может „кинуть“ в меня камень, сказав, что это не правда»,— написал Дмитрий Драч.

Он возглавлял главное бюро­ ­медико-­социальной экспертизы по Самарской области с февраля 2016 года. В марте текущего года господин Драч был задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Прокуратура установила, что в сентябре 2018 года он заключил госконтракт на покупку десяти объектов недвижимости в исторической части Самары стоимостью 390 млн руб. Впоследствии выяснилось, что цена нежилых помещений и земельного участка была завышена более чем вдвое и фактически составляла 151 млн руб. «Причиной этого явились многочисленные нарушения законодательства об оценочной деятельности и федерального стандарта оценки при определении рыночной стоимости объекта, повлекшие искажение итогового значения рыночной стоимости, положенной в основу государственного контракта»,— поясняли в прокуратуре.

Надзорный орган направил материалы в следственные органы для организации доследственной проверки. В результате по этому факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). 22 марта Железнодорожный районный суд Самары по ходатайству следственного органа избрал начальнику учреждения меру пресечения — домашний арест до 20 мая. 29 августа уголовное дело было прекращено в связи с непричастностью к совершению преступления. До адвоката Дмитрия Драча Эльчина Мамедова дозвониться не удалось. На момент сдачи номера в печать ответа на запрос от УМВД России по Самарской области не поступило.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Яблоков и партнеры» Вячеслав Яблоков считает легитимным возвращение руководителя на свою должность. «Обычно из правоохранительной системы никого не выпускают. Это крайне редкая ситуация, когда дело прекращается из-за непричастности либо за отсутствием события преступления. Поэтому можно только позавидовать, что он смог из этой ситуации выкарабкаться и доказать свою непричастность. Возвращение на должность абсолютно легитимно. Человек действительно возможно подозревался в совершении преступления, но все подозрения официально сняты. В этой связи никаких юридических препятствий для того, чтобы продолжить свою работу нет и быть не может»,— подчеркивает Вячеслав ­Яблоков.

Ранее экс-директор самарской гимназии Любовь Картамышева возглавила детский сад общеразвивающего вида № 186. Она обвинялась в получении взятки. Следователи сообщали, что в июне 2017 года Любовь Картамышева получила на двух встречах 600 тыс. руб. Эти деньги, по версии правоохранителей, передавались за прием двух детей жительницы Самары в гимназию и были первой частью изначально оговоренной суммы в 800 тыс. руб. В августе того же года при получении второй части в 200 тыс. руб. женщину задержали.

В сентябре минувшего года Кировский районный суд Самары освободил Любовь Картамышеву от наказания. Он переквалифицировал статью обвинения со взятки на превышение должностных полномочий и признал экс-директора гимназии виновной в преступлении, обязав ее уплатить штраф в размере 80 тыс. руб. Но поскольку она находилась в СИЗО, а затем под домашним арестом, суд освободил Любовь Картамышеву от штрафа. Прокуратура запрашивала для нее наказание в виде семи лет колонии и штрафа, а после решения пыталась обжаловать его, но в итоге отозвала апелляцию.

По мнению Вячеслава Яблокова, это совершенно две разные ситуации, которые нельзя сравнивать: «В одном случае суд признал виновность и освободил от наказания, а в данном случае человека даже признали не причастным к совершению преступления, то есть признали невиновным». При этом, по мнению юриста, назначение Любови Картамышевой на пост руководителя детским садом также «абсолютно легитимно», поскольку «юридически она считается не судимой».

Ани Айвазян