В гоночной серии для девушек появится спортсменка из России

В 2020 году в чемпионате W Series, где выступают только девушки, дебютирует спортсменка из России — 16-летняя Ирина Сидоркова.

Пилотесса, входящая в программу поддержки молодых гонщиков SMP Racing, была отобрана устроителями W Series по итогам прошедших тестов. В итоге в новом году в чемпионате выступят 12 лучших гонщиц личного зачета сезона-2019, а также 6 новых спортсменок, одной из которых будет россиянка.

«Мне очень приятно, что организаторы выбрали меня в качестве участницы следующего сезона W Series, — отметила госпожа Сидоркова. – Это очень почетно и ответственно, ведь я буду представлять Россию и программу SMP Racing в первом женском чемпионате в классе 'формул', который уже в первый год своего существования показал, насколько высок уровень ее участниц. В предстоящие месяцы я буду много тренироваться, чтобы быть конкурентоспособной и бороться за высокие места в будущем сезоне W Series».

Календарь гонок W Series 2020 года будет представлен позже.