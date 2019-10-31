Всеобщая модернизация

Крупные промышленные производства всегда связаны с высокими экологическими рисками. Так, в руде, добываемой на Таймыре, высокое содержание серы, которую нельзя полностью отделить на этапе обогащения. В результате она выжигается при плавке и уходит в атмосферу в виде сернистого газа. Обычно на предприятиях по производству меди и никеля этот газ частично получается улавливать — полученная в ходе этого процесса серная кислота идет затем на производство удобрений. В Норильске, где работают предприятия «Норникеля», этот путь невозможен из-за географической изоляции города — к нему не проложены железные и автомобильные дороги, круглогодичное транспортное сообщение возможно только по воздуху и по Северному морскому пути при помощи ледоколов. Чтобы улучшить ситуацию в регионе, в сентябре прошлого года «Норникель» запустил не имеющую аналогов в мире экологическую инициативу — «Серный проект». Его цель — сокращение выбросов диоксида серы в Заполярном филиале компании не менее чем на 75%, а к 2023 году — до предельно допустимого уровня. В цифрах это 1,5–1,7 млн тонн диоксида серы в год. Из него будет производиться до 280 тыс. тонн элементной серы и до 5 млн тонн гипса ежегодно. Проект вошел в национальный проект «Экология» и федеральный «Чистый воздух» и составил около четверти внебюджетных средств, выделенных на них.

Чтобы достичь поставленного результата, предусматривается строительство установок по утилизации богатых диоксидом серы газов на Надеждинском металлургическом заводе, а также модернизация мощностей по улавливанию диоксида серы на Медном заводе в Норильске с получением элементарной серы. Проект также предусматривает закрытие на Медном заводе, находящемся в непосредственной близости к жилой зоне, наиболее грязных производственных мощностей с трудноутилизируемыми отходящими газами.

К настоящему времени выполнен основной объем проектных подготовительных работ, включая очистку территории и демонтаж зданий и сооружений, не задействованных в технологии утилизации диоксида серы. Основной этап строительно-монтажных работ планируется начать в четвертом квартале 2019 года, а до конца 2022 года компания планирует инвестировать в реализацию «Серного проекта» не менее $2,5 млрд.

При этом «Серный проект» — крупнейший, но не единственный экологический проект компании. В ходе реализации описанной выше стратегии компания закрыла не подлежащий модернизации Никелевый завод. Проведены работы по модернизации Талнахской обогатительной фабрики и Надеждинского металлургического завода. «Норникель» также реализует масштабную экологическую программу на Кольском полуострове. Здесь введена новая технология утилизации продуктов электролиза никеля, начата подготовка к переходу на технологию выщелачивания металлов, при этом концентрат теперь не обжигают, а брикетируют и уже затем отправляют на плавку. В текущем году Кольская ГМК завершит проект по разделению концентрата на бедный и богатый по содержанию меди и никеля. Это позволит снизить выбросы диоксида серы на границе с Норвегией на 50% по сравнению с уровнем 2015 года. Все проекты комплексной программы снижения выбросов диоксида серы основываются на отечественных технологиях.

Всего на масштабную модернизацию производства до 2023 года планируется потратить около 1 трлн руб., из них 250 млрд руб. будет инвестировано конкретно в экологические проекты.

Подготовил Дмитрий Иванов