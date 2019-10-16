Насколько активно цифровые технологии и цифровая экономика внедряются в российскую действительность, бизнес? Этот вопрос в рамках программы «Деньги и биржи» экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов обсудил с председателем Гильдии цифровой экономики и блокчейн-технологий Московской торгово-промышленной палаты Евгением Концевичем.

— Два года мы слышим о блокчейне, о цифровых технологиях, был определенный всплеск интереса к этой теме. Что сделано и что внедрено в бизнес-технологии в последние два года, какие примеры можно привести? Как компании используют нововведения в своей работе?

— Хайп вокруг блокчейна, криптовалют, наверное, больше связан был с тем, что это явление впервые появилось и стало популярным, поэтому был такой всплеск интереса. И, безусловно, как и к любым ярким технологическим инновациям, которые переворачивают какую-то из сфер, к ним было довольно большое внимание. И потом это все немного стихло и нашло свое место в индустрии, как это, например, было в свое время с Uber. Потому что компания тоже совершила революцию, все много говорили об «уберизации», а сейчас это наша привычная реальность, мы этим пользуемся, и, в принципе, ни у кого такого яркого интереса это не вызывает.

— С точки зрения блокчейна что удалось внедрить?

— Блокчейн как технология — совершенно роскошная вещь. Она имеет свои огромные преимущества. Первое — это прозрачность, второе — довольно высокая степень устойчивости. При этом есть небольшие проблемы в скорости, которые сейчас пытаются решить различными путями. Но пока что, кроме как в теме криптовалюты, именно в финансовой сфере ярких примеров применения этой технологии нет. Но здесь не стоит, наверное, говорить о том, что сама технология имеет какие-то минусы. Должно пройти время, чтобы она разошлась по другим сферам, были положительные тесты, и ее начали применять повсеместно. Я уверен, что рынок медицины, здравоохранения стопроцентно возьмет ее на вооружение. У нас есть в гильдии один из проектов, который называется «МЕДСЕЛФ». И там блокчейн является основой этого сервиса и основой ценности, которую дает в итоге потребителю.

— Как его используют именно в этом случае?

— Если мы возьмем, например, все данные обо всех обращениях человека к врачу, начиная с его рождения до сегодняшнего дня, и занесем их в блокчейн, это позволит в дальнейшем при назначении препаратов или при применении лечения практически до нуля снизить вероятность любой врачебной ошибки. Например, мы назначаем препарат, и мы видим где-то в записи, что в районе шести лет у человека была какая-то отрицательная реакция на этот препарат. Если мы используем обычную медицинскую карту, на бумаге или в Excel-таблице, мы, скорее всего, эту запись не найдем. И, вероятно, препарат будет назначен по ошибке и может вызвать какую-то негативную реакцию. Здесь же блокчейн сразу выдаст вам информацию о том, что на этот препарат, на этот компонент у человека есть негативная реакция. Таким образом, ему могут предложить какую-нибудь более безопасную альтернативу.

— Каким образом наш малый и средний бизнес может использовать блокчейн, чтобы увеличить прибыль или получить какие-то другие преимущества?

— Есть очень интересный кейс применения блокчейна в HR, когда мы, например, работаем с большим количеством людей, персонала, который нужно набрать на определенные нужды. У нас есть проект блокчейна для волонтеров, где все данные по тому, как они участвовали в разных проектах, включая Сочи, Олимпиаду, Чемпионат мира и так далее, складываются в блокчейн, и по нему выходит рейтинг. Условно, мы можем из большого числа персонала, 15-20 тыс. человек, с помощью одной кнопки выбрать требуемых нам людей, не просматривая резюме — это сделает машина.

Можно расширять технологию в разные стороны. Но, например, с точки зрения бизнес-ценности это дает огромное преимущество, потому что вам не нужно просматривать картотеку и задействовать ресурсы ваших сотрудников: просто нажимаете на одну кнопку — и сразу получаете нужный вам результат. Это очень здорово.