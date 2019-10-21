БСК планирует выплатить дивиденды за девять месяцев 2019 года

Башкирская содовая компания (БСК, входит в группу «Башкирская химия») планирует выплатить промежуточные дивиденды своим акционерам по результатам девяти месяцев 2019 года. Вопрос будет обсуждаться на внеочередном заочном собрании акционеров 28 ноября, следует из материалов предприятия. Рекомендации о размере дивидендов не опубликованы.

Финансовую отчетность за январь-сентябрь компания пока не раскрывала. В первом полугодии выручка БСК составила 15,79 млрд руб., что на 15% выше показателя первого полугодия 2018 года. Чистая прибыль за этот период составила 6,5 млрд руб.

По результатам девяти месяцев 2018 года БСК назначала дивиденды в размере 5 млрд руб. По итогам 2018 года компания выплатила 2 млрд руб. дивидендов. Кроме того, компания назначала дивиденды за три месяца 2019 года в размере 3 млрд руб.

БСК — крупнейший производитель кальцинированной и пищевой соды в России, крупный производитель ПВХ и кабельных пластикатов. Объединяет содовый завод и предприятие «Каустик» в Стерлитамаке (Башкирия), Березниковский содовый завод в Пермском крае.

Основными акционерами БСК являются АО «Региональный фонд» Башкирии (38,28% акций), у группы «Башхим» 57,18%.

Ирина Самойлова