«Люди откладывают принятие инвестиционных решений»

Палата общин не поддержала, но и не отвергла предложенную премьер-министром Великобритании версию сделки по «Брекситу». Борис Джонсон был вынужден просить Евросоюз об очередной отсрочке. Тем временем первые проблемы появились у местных бизнесменов. Британское правительство даже опубликовало у себя на сайте рекомендации для предпринимателей, что делать в случае жесткой сделки по «Брекситу».

К примеру, британский рынок элитной недвижимости уже столкнулся с убытками, рассказали “Ъ FM” предприниматели.

Алексей Голубович, управляющий директор инвесткомпании Arbat Capital: «В первую очередь меняются правила для компаний с континентальной Европы. Они, может быть, не смогут заказывать некоторые виды услуг, некоторые виды товаров придется завозить с пошлинами, в том числе разные комплектующие для сборочных производств здесь. В целом бизнес-климат становится менее предсказуемым. Поэтому те, кто имел планы инвестировать в Англию, пока не торопятся. У меня много знакомых, которые работают в финансовом секторе от международных банков, которых коснется любое изменение регулирования между Великобританией и континентальной Европой. Они сокращают персонал. Так или иначе, это коснется всего финансового сектора, может быть, он больше всего и пострадает. Кроме того, будет отток рабочих сил. В некоторых странах Балтии значительная часть покупателей новых квартир — это люди, которые уехали из Великобритании из-за того, что уже начали сокращаться их рабочие места».

Игорь Ожерельев, управляющий партнер независимой финансовой компании RGL Capital в Лондоне: «Продолжающаяся неопределенность вокруг “Брексита” замедляет объем инвестиций, как внутренних, так и внешних инвестиций в экономику страны. Люди, с которыми мы в частности работаем, откладывают принятие инвестиционных решений».

Георгий Качмазов, руководитель проекта о зарубежной недвижимости Tranio.ru: «Нестабильность с “Брекситом” очень сильно ударила по дорогому сегменту недвижимости Лондона — это как раз то, что всегда покупали иностранцы. В премиальном сегменте коррекция порядка 10-20%. Если говорить в целом про конъюнктуру последних месяцев, с одной стороны, действительно инвесторы замерли. С другой стороны, я разговаривал с покупателями, с теми, кто хотел бы в этой нестабильности приобрести что-то недорого в Лондоне, и могу сказать, что ни один за последние несколько месяцев не сказал мне, что на рынке есть что-то такое, что продается сильно дешево, что кто-то готов сейчас расстаться с качественными лондонскими активами с большим дисконтом».