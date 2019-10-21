В школе Альметьевска проверяют сообщения о заклеенных скотчем ртах первоклассников

Управление образования Альметьевска проводит проверку после инцидента с заклеиванием скотчем ртов первоклассникам в школе №25, сообщили “Ъ” в ведомстве. По итогам проверки будут приняты соответствующие меры.

Изначально информация об этом инциденте появилась в соцсетях. В сообщении говорится, что учительница заклеила скотчем рты первоклассникам, поскольку те разговаривали на уроке. Кроме того, один школьник якобы карандашом проткнул щеку другому.

В данный момент учительница продолжает работать в школе. В управлении образования добавили, что большая часть родителей не хочет ее увольнения. В связи с этим они записались на прием к начальнику управления образования Альметьевска Ирине Павловской.

"Ъ-Казань"