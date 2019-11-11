Ремонт из будущего

Замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров заявил, что нужно пересмотреть стоимость капитального ремонта. По его словам, сейчас лучше что-то поменять, чтобы потом в стране не появились «обманутые капремонтчики». Социальные сети это задело за живое.

Нет и не будет

Иволга : «В доме не делали ремонт 40 лет. В квитанциях была строка за ремонт дома, потом ее убрали, и деньги исчезли. Про них предложили забыть. Но теперь снова есть отчисления по отдельной квитанции, снова поборы. Чувствую, у этих денег будет такая же судьба, как и предыдущих. Могут пересматривать сколько угодно, все равно все деньги исчезают».

Какая шутка?

Cozercatel : «Они издеваются? Нас обманывают!!! Платим взносы на капитальный ремонт, а ничего не делают!!! Старые конвекторы (батареи), которым более 50 лет, не меняют!!! Стояки ХВС и ГВС не заменили!!! Даже двери в мусорокамерах по всему дому не поменяли!!!»

Вообще отменить

d.wk : «Нужно вообще отменить эти сборы! Каждый собственник должен лично финансировать ремонт своего жилья, а если не может, пусть продаст и купит поменьше. Пусть жители каждого многоквартирного дома создадут отдельный фонд и сами в него будут собирать средства и контролировать ремонт. Вообще не понимаю, зачем в таком деле, как частная собственность, отдавать деньги государству».

А денег хватит?

Ирина : «Минимальная стоимость сборов на капремонт сейчас 8 рублей с квадратного метра. Я тут посчитала, что в год наш дом по такому тарифу будет платить 1 млн рублей. Капремонт у нас назначен на 2034 год. И соберем мы всего 14 млн. Но хватит ли их на ремонт 10-этажного 4-х подъездного дома?»

Читала Наталия Нехлебова

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29%

россиян стали испытывать ежедневные сложности с загрузкой интернет-страниц. И в ноябре проблемы могут усилиться: вступил в силу закон о «суверенном интернете». Как известно, на него выделено 20 млрд рублей. Предыдущая попытка властей блокировать один интернет-ресурс (Telegram) не увенчалась успехом, но привела к масштабным системным сбоям в работе российских интернет-серверов и к убыткам интернет-магазинов.

Источник: «Коммерсантъ»

В 90%

городов чистота воздуха не соответствует санитарно-гигиеническим нормам. Это показали проверки, проведенные Росгидрометом. Оценка воздуха проводилась в 246 городах. В 143 городах с общей численностью населения более 56 млн человек средняя за год концентрация одного или нескольких загрязняющих веществ в воздухе кратно превышает безопасный уровень. По данным Росгидромета, наихудшее качество воздуха в Абакане, Ангарске, Барнауле, Красноярске, Норильске, Улан-Удэ, Чите.

Источник: ТАСС

2966 рублей

будет стоить купе Москва—Симферополь. Оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым «Гранд Сервис Экспресс» назвал стоимость билетов на поезда Санкт-Петербург—Севастополь и Москва—Симферополь. Билет в плацкарт поезда Санкт-Петербург—Севастополь будет стоить от 3500 рублей, в купе — от 3906 рублей. Первый поезд «Таврия» из Питера пройдет по Крымскому мосту 25 декабря, из Москвы — 26 декабря.

Источник: «Российская газета»





Настроения

Так себе бережет

Треть россиян оценила работу полиции в своей местности положительно, отрицательно — 13%, большая же часть — 47% — дала оценку «средне». Опрос показал: отношение к полиции сегодня лучше, чем десять лет назад к милиции (так раньше называлось ведомство). Тогда вариант «средне» выбрала также почти половина россиян, однако позитивно высказались 14%, а негативно — 27%. Сотрудников правопорядка, впрочем, по-прежнему многие воспринимают как взяточников — из недостатков эту черту отметил каждый десятый опрошенный, зато из положительных черт с большим отрывом лидирует опрятность — ее указали 46%. Если же оценивать работу подразделений внутри ведомства, то россияне склонны больше доверять полиции на транспорте (не путать с ППС), инспекторам по делам несовершеннолетних и участковым.

Источник: ВЦИОМ