«Пятница» предпочла четверг

На прошлой неделе практически вся, какая была, светская жизнь попыталась уместиться в четверг. Почему-то дата 17 октября показалась вызывающей доверие модному дому Burberry и ювелирному дому Cartier, французскому парфюмеру Франсису Кюркджяну и каналу «Пятница», Ксении Собчак с Art Rugs Gallery, вечеринке Simach.Ultima и даже светской дегустации в новом ресторане Sartoria Lamberti — всем показалось, что нет лучше дня во всем октябре. Нет, конечно, и другие дни недели были выдающимися — например, в понедельник в резиденции посла Франции выдали орден Искусств и литературы режиссеру Кириллу Серебренникову, в Новой Третьяковке Софья Капкова и Айсель Трудел насыпали небольшой пляж для большей убедительности премьеры докфильма «Варда глазами Аньес», а в ГМИИ прошел показ коллекции SS`20 Alena Akhmadullina. И в пятницу, допустим, в «Зарядье» состоялась премьера оперы-буфф «Рабочий и колхозница». В этом мультижанровом произведении о любви оживших статуй, созданном по идее Павла Каплевича, заслуженный артист РФ Сергей Мазаев сыграл Иосифа Сталина. Переполненная китчем, по мнению телеграм-канала «Антиглянец», опера должна отметить сразу два юбилея: 80-летие ВДНХ и 130-летие со дня рождения Веры Мухиной.

И все-таки четверг остался раскаленно-красным днем светского календаря. И он потребовал всеобщей мобилизации. Все пытались успеть везде, и у многих получалось. Так что особенно востребованные участники сборов приветствовали друг друга не по одному разу за вечер. Подруг и поклонниц своего в первую очередь таланта собрал Михаил Друян на ужине в честь приезда господина Кюркджяна. На самом деле тут все сошлось: дамы с четкой харизмой, например Рената Литвинова, Снежана Георгиева, Илона Столье и другие гостьи ужина, часто выбирают нестандартный парфюм, без слов рассказывающий историю. Живой, как ртуть, господин Кюркджян делает именно такие. Арт-ужин Cartier проходил в музее у Ольги Свибловой, так что в первой части гости заигрывали с лобстером Филипа Колберта, а во второй — уже с ними заигрывали посредством ювелирного дефиле под оперное пение.

Канал «Пятница» вовсю подчеркивал свой недавний оглушительный успех на ТЭФИ — их презентация прошла в ЦУМе, символизирующем успех для многих, особенно молодых людей. Центральным событием вечера стал, конечно, довольно жесткий стендап гендиректора «Пятницы» Николая Картозии. Казалось, на ТЭФИ он все уже выплеснул прямо в лицо бывшему коллеге Вадиму Такменеву. Но выяснилось, что господин Картозия по-прежнему полон огня. Рефреном его выступления было: «Телевидение умирает — "Пятница" растет!» Также стало понятно, что на волне этого роста канал мощно расширил собственное сериалостроение: для этого были зафрахтованы лучшие кадры, многие годы составлявшие славу других развлекательных каналов, в частности актер Сергей Бурунов.

Burberry некоторое время назад заново открыла свой бутик в ГУМе и вот решила это отпраздновать. Сначала в формате коктейля, а после — вечеринкой с диджеями и группой Shortparis в демонстрационном зале. Надо сказать, с демзалом поступили радикальнейше. Главным преимуществом этой площадки традиционно считается вид из окна: хочешь — маши рукой Мавзолею Ленина, а хочешь — сверяй часы с курантами на Спасской башне. В этот вечер окна закрыли большой серебряной ширмой, чтобы ничто не отвлекало внимания от гигантского зеркального Бэмби в центре зала. Здесь были все, на кого только может надеяться светская хроника в ближайшие годы: Наталья Гольденберг, Ольга Карпуть, вырвавшаяся на мировые подиумы Алеся Кафельникова, Елизавета Пескова, Гладстон Махиб, Никита Кукушкин и прочие. Были до такой степени все, что непонятно, кто же угощался арбузными шотами на вечеринке Simach.Ultima. И ничего, подкрепление пришло, откуда не ждали: именно там со своей девушкой Аглаей Тарасовой веселился режиссер Даррен Аронофски.

Евгения Милова, обозреватель “Ъ”