Всемирная драма

Тенденция последнего времени — проекты, в равной степени относящиеся к сфере культуры и сфере экологии. В разное время искусство увлекается разной проблематикой, и сегодня на первый план вышло разрушение человечеством своей естественной среды обитания, а также попытки этому противостоять. Художники стараются привлечь внимание общества к устойчивому развитию, переработке отходов. Проектов, пытающихся рассказать об экологии на языке искусства, много. Мы выбрали несколько самых интересных.

Перформанс об изменении климата

Искусственный пляж с «отдыхающими», которые поют и рассказывают в этих песнях о своих проблемах. В распоряжении зрителей прекрасный вид сверху — наблюдать за действом можно с балкона.

Наверное, многие уже слышали и читали о перформансе «Солнце и море (Марина)», за который национальный павильон Литвы получил «Золотого льва» 58-й Венецианской биеннале современного искусства. Тема работы режиссера Ругиле Барзджюкайте — изменения климата как результат деятельности человека. Как говорят в описании проекта сами создатели, «утомленное человеческое тело — метафора измученной Земли». Впервые перформанс исполняли на литовском языке в национальной галерее искусств в Вильнюсе в 2017 году, потом его адаптировали для представления в Венеции на английский.

Это представление с минимумом действия и ощущением приближающегося конца света, в нем есть нерв, напряжение — редкий случай, когда о катастрофе загрязнения природы не только рассказали на языке искусства, а сделали это тонко и красиво.

Выставка об отношениях с окружающей средой

Пресс-показ выставки «Грядущий мир: экология как новая политика. 2030–2100» Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Выставка "Грядущий мир: экология как новая политика. 2030–2100" представляет высказывания современных художников, теоретиков и активистов… Три новых тематических экскурсионных маршрута позволят по-новому взглянуть на наши взаимоотношения с окружающей средой»,— пишут устроители выставки в Музее современного искусства «Гараж». Звучит амбициозно, но не слишком увлекательно. На деле экспозиция, занявшая все пространство музея,— еще и произведение с блестящей внутренней драматургией. Повествование о различных экологических проблемах лишено пафоса и популизма. Проект стремится вызвать эмоцию и добивается в этом успеха. В «Грядущем мире», например, не просто обсуждают проблему мутации, а рассуждают об эмпатии по отношению к мутантам, о переработке умудряются поговорить языком метафор. Выставка делает зрителя участником разговора. Это не отвлеченное теоретизирование на тему загрязнения, это личные и очень эмоциональные истории.

Художественно и стилистически экспозиция очень разнообразна. Среди авторов, работы которых представлены на выставке, Маурицио Каттелан, Ле Корбюзье, Александр Образумов, Саломон ван Рёйсдал, Саша Пофлепп, Лор Пруво, Олег Мавроматти, Томас Сарацено, Денис Синяков.

Экспозиция открыта до 1 декабря.

Музыкальный отказ от пластика

Композитор Кирилл Рихтер Фото: Игорь Клепнев

В середине сентября композитор Кирилл Рихтер дал концерт в Зеленом театре ВДНХ. Выступление с оркестром 14 сентября стало последним московским концертом Рихтера в 2019 году. В программе выступления были в числе прочего музыкальные композиции из альбома Chronos, премьера которого состоялась в апреле в «Зарядье» и лондонском Альберт-холле. На концерте альбом можно было и купить — но вместо привычного CD продавался код для скачивания альбома на любое устройство. Так Рихтер решил напомнить о необходимости отказа от пластика.

Инсталляция из переработанных материалов

Фото: Laurent Zabulon

До 15 ноября инсталляцию из переработанных CD можно увидеть в холле парижского отеля Peninsula. Скульптура представляет собой часть проекта Art in Resonance, в рамках которого в десяти действующих отелях, а также в трех находящихся в стадии строительства в течение года покажут произведения искусства, созданные современными художниками. Для выставки в каждом из отелей кураторы Беттина Прентис и Изольда Брильмайер приглашают к сотрудничеству новых художников. Созданная для проекта в Париже работа француженки Элизы Морен — это огромная скульптура, напоминающая тающую глыбу льда. Она выполнена из выброшенных CD-дисков. Метафора более чем понятна: переработанные материалы и отсылки к экологии вообще фирменный стиль Морен.

Мореплавание в защиту биосферы

Фото: La Fura dels Baus

Первое кругосветное плавание Магеллана происходило с 1519 по 1522 год. По случаю четырехсотлетия этого достижения цивилизации театральный коллектив из Барселоны La Fura dels Baus решил отправиться в следующем году в кругосветку. В каждом порту, куда будет заходить судно, планируют устраивать спектакли и перформансы, а на борту будет открыта выставка, посвященная климатическим изменениям как возможной причине разрушения мира. Цель всей экспедиции — привлечь внимание публики к проблемам окружающей среды. Путешествовать вокруг света театр La Fura dels Baus намерен на бывшем ледоколе, который будет превращен в судно с нулевым уровнем выбросов.

Мария Леднева