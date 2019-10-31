Ответственное заселение

Сегодня уже никого не удивишь табличкой в отеле, призывающей постояльцев к ответственному потреблению: чаще всего им предлагается сделать выбор в пользу многодневного использования полотенец и постельного белья. Это позволяет не только экономить пресную воду, но и меньше расходовать химические моющие средства. Этим призывом к голосу разума дело не ограничивается. Отели борются за посетителей не только совершенствуя уровень сервиса, но и активно участвуя в экопроектах.

Серьезные программы по превращению гостиничного бизнеса в максимально экологичный и социально ответственный заметные игроки на рынке стали активно внедрять пять—семь лет назад.

Их основными принципами стали сокращение количества одноразовых пластиковых упаковок не только в комнатах, но и во всем отеле, отказ от пластиковых трубочек в барах, применение не наносящих вред окружающей среде чистящих и моющих средств, переход на LED-освещение, поддержка локальных производителей и благотворительных программ.

Одним из первых масштабных проектов по отказу от одноразовой пластиковой упаковки стала инициатива Stay Plastic Free сети отелей Edition. Как отмечают ее представители, масштаб контрактов настолько значителен, что отель может влиять на поставщиков, к примеру, продукции для мини-бара и мотивировать их переход на экологичную упаковку. В каждом из номеров постояльцам также предлагается использовать индивидуальную многоразовую бутылку для воды.

Отель Jumby Bay Island (Антигуа и Барбуда) участвует в крупнейшем проекте по сохранению черепах бисc — The Jumby Bay Hawksbill Project Фото: Alamy/TASS

Описанные выше принципы взяла на вооружение и Oetker Collection, в состав которой входят Le Bristol в Париже, The Lanesborough в Лондоне, L’Apogee Courchevel в Куршевеле, Brenners Park-Hotel & SPA в Баден-Бадене и другие известные на весь мир отели. Помимо общепринятых инициатив отели группы стараются вводить дополнительные меры по контролю за своей деятельностью: так, на переработку отправляются даже использованные капсулы от кофемашин Nespresso, упаковка от шампуня и геля для душа. Продукты, используемые для приготовления пищи, и напитки проверяются на соответствие политике честной торговли, законного использования человеческого труда, а также достойных условий работы на их производстве. Ежегодно Oetker Collection выпускает отчет, где не только описывает свои цели на ближайшие годы, но и показывает, что из ранее поставленных задач удалось выполнить, а что еще требует работы. Некоторые отели сети Oetker дополнили свой список обязательств перед окружающей средой местными инициативами.

Так, Jumby Bay Island (Антигуа и Барбуда) предлагает своим гостям поучаствовать в крупнейшем проекте по сохранению морских черепах — The Jumby Bay Hawksbill Project. Он существует с 1986 года и основной своей задачей ставит защиту расположенного поблизости пляжа, на котором откладывают яйца черепахи биссы. Подобные проекты теперь характерны для большинства отелей, рядом с которыми в прибрежной зоне есть места размножения морских черепах: так, кипрский Anassa, входящий в группу отелей Thanos, участвует в проекте Cyprus Turtle Conservation Project. Отель L’Apogee Courchevel поддерживает национальный парк Вануаз и предлагает своим гостям сделать пожертвование в фонд защиты альпийских горных баранов. За каждый взнос гость получает плюшевого барашка. Также здесь периодически организуют дни по сбору мусора с добровольцами.

Отель L’Apogee Courchevel делает пожертвования на сохранение национального парка Вануаз Фото: GettyImages.ru

Работа с местным контекстом — главная тенденция последних лет. Помимо очистки и повторного использования воды отели сети Myconian Collection поддерживают общины в Кикладах: пригодное к употреблению постельное белье не выбрасывают, а отдают в дома престарелых, монастыри и тюрьмы. Отель Iniala Beach House (Пхукет, Таиланд) передает по 10% от стоимости номеров и 5% от остальных доходов в благотворительный фонд Inspirasia Foundation, который финансирует социальные, медицинские и образовательные проекты в Таиланде, Индонезии и Индии. Отель также поддерживает приют для слонов, где животные могут дожить свой век в комфортных условиях, и принципиально не сотрудничает с питомниками и компаниями, которые организуют популярные в Таиланде аттракционы со слонами.

Вот уже на протяжении семи лет Ararat Park Hyatt Moscow уделяет большое внимание сортировке мусора. Начав с картона и бумаги, отель также стал сдавать в переработку отработанное фритюрное масло и жир (из него изготавливается экологически чистое топливо для автомобилей, а также основа для красок и лака). За сдачу отработанных отходов компания, с которой сотрудничает отель, перечисляет 15 руб. за 1 кг. Все бутылки, канистры из-под химии, пластиковые ящики и пленка собираются в отдельный контейнер и спрессовываются в тюки, которые позднее сдаются в перерабатывающие компании вместе с вышеупомянутыми картоном и бумагой. Отдельной статьей идут батарейки, контейнеры для сбора которых установлены на трех этажах отеля. Они отправляются на переработку в компанию в Челябинске. В инженерном отделе сотрудники занимаются сбором для переработки ламп и хлорсодержащих веществ.

Александр Щуренков