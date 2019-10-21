Сбербанк пригласил нерезидентов

Сбербанк запустил брокерскую платформу для иностранных фондов, им будет дан электронный доступ к торгам на Московской бирже. Банк стал не первым институтом с такой услугой, основными конкурентами выступают не только российские брокеры, но и крупные иностранные банки. Участники рынка отмечают, что локальные игроки для иностранных фондов — брокеры «второго выбора». Однако Сбербанк сможет занять свою нишу благодаря доступу к дешевой ликвидности.

Как сообщил “Ъ” вице-президент Сбербанка, руководитель департамента глобальных рынков Андрей Шеметов, банк запустил брокерскую платформу для иностранных институциональных клиентов. На текущий момент эта платформа представляет собой электронный доступ к торгам на Московской бирже. Первый иностранный фонд уже подключился к платформе и совершил первые сделки. «В pipeline у нас уже много известных имен»,— говорит господин Шеметов, однако этих имен не раскрывает.

На сегодняшний день прямой доступ к торгам на Московской бирже для иностранных институциональных инвесторов предоставляют такие российские брокеры, как «Ренессанс Капитал», «Открытие Брокер», БКС, «Финам». При этом основная конкуренция идет не между локальными игроками, а с иностранными банками, такими как JP Morgan, Credit Suisse, Goldman Sachs. Согласно данным Московской биржи, доля иностранных инвесторов в торгах акциями по итогам девяти месяцев 2019 года составила 50%, на срочном рынке — 46%, на вторичных торгах ОФЗ — 30%.

Участники рынка отмечают, что прямой доступ к торгам существует на российском рынке уже не менее пяти лет. «Это технологическая услуга, многие ее давно предлагают. Действительно, ряд иностранных фондов предпочитают пользоваться прямым доступом к торгам, но как за них конкурировать? Комиссии и так небольшие»,— говорит представитель крупного иностранного инвестфонда. Андрей Шеметов признает, что Сбербанку придется во многом нагонять других игроков. «Мы рассчитываем, что займем существенную долю в данном направлении, поскольку риск открытия позиций на Сбербанк как крупного игрока на российском финансовом рынке меньше, чем у остальных»,— говорит он, отмечая, что видит сейчас большой интерес иностранных фондов к России, их лимиты на страну в портфелях продолжают повышаться.

У Сбербанка, как крупного игрока на российской рынке, есть ряд преимуществ. По словам гендиректора УК «Спутник — Управление капиталом» Александра Лосева, у банка, несомненно, осталась большая клиентская база иностранных институциональных клиентов еще со времен «Тройки Диалог», которых можно напрямую подключить к биржевым торгам. Руководитель управления Prime Brokerage «Ренессанс Капитала» Василий Фроловичев считает, что конкурентным преимуществом Сбербанка могут стать широкие возможности с точки зрения величины и стоимости ликвидности, что особенно важно в дни ребалансировки индексов, таких как MSCI, когда фонды начинают активно корректировать свои портфели.

На руку может сыграть и уход ряда иностранных игроков с российского рынка. Александр Лосев напомнил об уходе Deutsche Bank, а Василий Фроловичев — о том, что Morgan Stanley в декабре 2018 года объявил о решении уйти с российского рынка. С одной стороны, это освобождает место для российских игроков. Но, по словам господина Лосева, для иностранных фондов локальный игрок будет запасным вариантом, брокером «второго выбора». К тому же, отмечает господин Фроловичев, Сбербанк находится под санкциями, что отталкивает ряд фондов. «У Сбербанка хорошо поставлена аналитика, комиссии на уровне рынка, он будет достойным конкурентом, но вряд ли станет лидером: подобных услуг на рынке много,— считает руководитель дирекции по торговле акциями BCS Global Markets Олег Ачкасов.— Мы не считаем, что из-за прихода нового игрока произойдет радикальное перераспределение рынка». Представитель одного из российских брокеров отметил, что несмотря на то, что они давно предоставляют доступ на Московскую биржу иностранным фондам, существенную долю в бизнесе она не заняла. Это, считает он, «больше имиджевая история».

Полина Смородская