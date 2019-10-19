Juul прекратит продажу ароматизированных вейпов в США

Производитель электронных сигарет Juul Labs приостанавливает продажу ароматизированных вейпов на территории США, сообщается на сайте компании. В частности, компания прекратит продажу электронных сигарет со вкусами фруктов и крем-брюле. При этом Juul намерена продолжить поиск научных доказательств пользы ароматизированных продуктов для взрослых, которые пытаются бросить курить.

Бренд электронных сигарет Juul является наиболее популярным в США. На 2018 год компания занимала около 70% рынка страны. По оценкам Forbes, состояние основателей Juul Адама Боуэна и Джеймса Монсиза составляет $900 млн.

«Мы должны завоевать доверие общества, сотрудничая с регуляторами и законодателями»,— говорится в заявлении компании.

Поводом к масштабному расследованию влияния курения электронных сигарет в США стала вспышка необычной легочной болезни. К октябрю 2019 года ее диагностировали у 1080 человек из 48 штатов. Эксперты полагают, что болезнь связана с курением электронных сигарет и вейпов. На фоне разразившегося скандала генеральный директор Juul Labs Кевин Бернс ушел в отставку.

О том, как скандал с вейпами отразился на табачном рынке, — в материале “Ъ FM”.