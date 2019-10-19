Россия ведет переговоры о поставках SSJ 100 в Сербию

Сербский национальный авиаперевозчик Air Serbia обсуждает с «Гражданскими самолетами Сухого» (входят в государственную Объединенную авиастроительную корпорацию) возможность закупки самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) в рамках обновления флота авиакомпании, сообщил журналистам заявил первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

«Вопрос поставки воздушных судов российского производства в Сербию обсуждается в различных форматах. В частности, "Гражданские самолеты Сухого" ведут взаимодействие с сербским национальным авиаперевозчиком Air Serbia по вопросу обновления флота авиакомпании за счет закупки российских самолетов Sukhoi Superjet 100»,— заявил господин Приходько (цитата по ТАСС).

Он отметил, что существует возможность размещения центра послепродажного обслуживания SSJ 100 на базе ремонтного предприятия «ЮАТ-Техника» в международном аэропорту имени Николы Теслы в Белграде. Господин Приходько пояснил, что в июне сербская компания завершила «сертификацию деятельности по техническому обслуживанию самолетов типа Sukhoi Superjet 100 в соответствии с требованиями Европейского агентства авиационной безопасности, а также обучение персонала и оснащение ангара». Замглавы аппарата правительства добавил, что Air Serbia может заинтересоваться российским среднемагистральным самолетом - МС-21, который на текущий находится на этапе испытаний.

На текущий момент российские авиакомпании эксплуатируют 102 SSJ 100. Крупнейшим эксплуатантом этих самолетов в мире является «Аэрофлот». В 2015 году был подписан контракт с ирландской CityJet, но затем Brussels Airlines, для которой выполняли рейсы самолеты этой компании, отказалась от SSJ 100. Последним иностранным эксплутантом SSJ сейчас является мексиканский авиаперевозчик Interjet. Однако в августе газета «Ведомости» сообщила, что он хочет продать имеющиеся у него 22 SSJ 100 из-за тяжелого финансового положения. Впрочем, в ГСС тогда заявляли, что мексиканский авиаперевозчик не планирует отказываться от имеющихся у него российских самолетов. Там поясняли, что «прорабатывается вопрос о частичном перераспределении флота авиакомпании». В апреле “Ъ” узнал, что Interjet откажется от восьми дополнительных SSJ 100.

Подробности — в материале “Ъ” «Superjet взлетят за счет производителя».