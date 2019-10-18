Мэрия Уфы готовит под застройку квартал в Черниковке

Администрация Уфы дала разрешение компании «Маштехресурсы» на разработку проектов планировки и межевания квартала в микрорайоне Черниковка, ограниченного улицами Кремлевской, Кольцевой, Коммунаров и Черниковской. Площадь квартала — 10,2 га. В июне 2014 года, как следует из постановления мэрии, он был передан застройщику по договору развития застроенной территории на пять лет. В 2018 году мэрия и застройщик подписали дополнительное соглашение, суть которого в постановлении не уточняется. На торгах «Маштехресурсы» подняли цену права развития квартала в 12 раз — с 4,3 млн до 54,8 млн руб. К 2017 году девелопер должен был снести и расселить около 30 двухэтажных жилых домов. Затраты на эти цели в мэрии оценивали в 1,5 млрд руб.

Проекты планировки и межевания должны быть предоставлены в Главархитектуру в течение полутора лет.

ООО «Маштехресурсы» образовано в 2012 году. На 50% принадлежит директору, предпринимателю Геннадию Рубашкину, на 50% — Гузель Гареевой.

Ирина Самойлова