В Верховной Раде Украины создали межфракционное объединение «Кубань»

Депутаты Верховной Рады Украины займутся вопросами разработки политики по возвращению «в культурное, политическое, социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев» Кубани. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на Telegram-канал депутата Алексея Гончаренко. Для этого в украинском парламента создано межфракционное объединение «Кубань», куда входит 13 депутатов.

По словам члена фракции «Европейская солидарность», украинские депутаты будут заниматься вопросами не только «возвращения» территории Кубани в состав Украины, но и других территорий, где компактно проживают украинцы.

Напомним, это уже не первое заявление украинских националистов о том, что территория Кубани должна быть присоединена к «незалежной», наряду с возвращением Крыма и подконтрольных правительствам частично признанных ДНР и ЛНР территорий. При этом, Кубань является территорией, которая вошла в состав Российской империи еще во времена Екатерины Великой и была дарована кубанскому казачеству.

Василий Хитрых