Хронология

Более 3000 лет назад

Археологи обнаружили на ногах древнеегипетских мумий деревянные пальцы, которые выполняли функцию протеза. Считается, что египтяне стали первооткрывателями протезов.

ХVI век

«Железные руки» рыцарей — одни из самых ранних прототипов бионических протезов. Известен, например, протез рыцаря Готфрида Берлихингена с подвижными пальцами, которые сгибались нажатием на кнопку на тыльной стороне ладони, позволяя держать предметы.

1529 год

Французский врач Амбруаз Паре представил медицинскому сообществу современные процедуры ампутации. Его считают основателем современной хирургии ампутации и протезирования. Паре изменил протез ноги ниже колена, добавив ему функции, которые есть и в современных устройствах.

Начало XIX века

Питер Балифф — немецкий стоматолог и хирург, разработал способ управления пальцами с помощью локтевого сустава. На плече человека тяги крепились так, что необходимо было согнуть локоть для того, чтобы захватить предмет и разогнуть пальцы.

1843 год

Открыт новый метод ампутации голеностопного сустава без ампутации бедра.

Конец 1960-х

Разработана первая биоэлектрическая система управления протезом. На тело крепятся электроды, которые позволяют измерить электрические импульсы, появляющиеся при напряжении и расслаблении мышцы. Эти импульсы через электронные преобразователи отправляются к двигателям, которые заставляют пальцы протеза двигаться. То есть, напрягая или, наоборот, расслабляя конкретные группы мышц, человек может управлять протезом. Это и есть бионические протезы.