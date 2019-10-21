Поговорим на «Руссо»

Работает ли прямая демократия в интернете? К движению «Пять звезд» есть серьезные вопросы по процедуре

Решение объединиться в правительственной коалиции с Демпартией, которая долгие годы была для пятизвездников основным объектом критики, доходящей до оскорблений, далось лидеру движения нелегко. Фактически Ди Майо переадресовал ответственность за это решение «базе» — активной части электората пятизвездников, зарегистрированных на интернет-платформе «Руссо», через которую путем электронного голосования принимаются важные решения и раздаются мандаты для участия в выборах в масштабе страны.

В интернет-голосовании по поводу союза с демократами приняли участие 70 тысяч человек, что, как радостно рапортовало руководство движения, стало рекордом массовости при принятии политических инициатив. Еще больше его порадовало, что 79 процентов проголосовавших этот союз одобрили.

Однако если лидеры пятизвездников представляли это голосование как успех прямой демократии, остающейся одним из опорных постулатов движения, у многих наблюдателей процедура интернет-волеизъявления вызывает вопросы. Ее нередко даже называют одной из самых непрозрачных составляющих движения «Пять звезд». Инсайдерской информацией на этот счет делится с «Огоньком» бывший пятизвездник Федерико Пиццаротти.

— Платформу «Руссо», как известно, разработал Джанроберто Казаледжо,— рассказал «Огоньку» мэр Пармы.— Именно он придумал и воплотил массовое движение, основанное на вовлечении в политику интернет-сообщества, тогда как Беппе Грилло стал катализатором, промоутером этой идеи, придавшим ей зримую форму. Так вот, хочу обратить внимание: платформа «Руссо» до сих пор остается частным предприятием Casaleggio Associati, то есть непрозрачной структурой с неподконтрольный общественности коммерческой деятельностью.

Скажу больше,— продолжает мэр Пармы.— Когда не стало Джанроберто (он скончался три года назад.— «О»), его место в движении почему-то по наследству досталось Дэвиде, его сыну. Причем это коснулось не только коммерческой составляющей. Не известно, на каком основании, являясь лишь владельцем платформы, Казаледжо-младший вмешивается в политическую жизнь движения.

На прямой вопрос, означает ли сказанное, что голосования на платформе «Руссо» легко фальсифицировать, собеседник «Огонька» только развел руками: догадайся, мол, сама.