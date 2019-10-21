Перчатка NeoMano

Фото: Neofect

NeoMano — роботизированная перчатка от компании NeoFact создана для людей с параличом рук, вызванным травмой спинного мозга, инсультом, рассеянным склерозом и иными заболеваниями. Надевается на большой, указательный и средний пальцы, оставляя непокрытой оставшуюся часть руки. Подключается к блоку питания и управления, который надевается на предплечье. Два провода проходят по длине каждого пальца, приводя их в движение. Перчатка позволяет людям самостоятельно питаться, делать записи, рисовать картины, звонить по телефону, играть в гольф, чистить зубы и прочее. На данный момент устройство, которое можно использовать 8 часов без подзарядки, проходит финальное тестирование.

Hero Arm от Open Bionics

Фото: Open Bionics

Hero Arm — первая в мире бионическая рука, напечатанная на 3D-принтере. В этом году впервые такое устройство стало доступно для детей от восьми лет. Hero Arm создается быстрее, чем все иные протезы на рынке, он также самый легкий (менее 1 кг) и самый доступный — как минимум в половину дешевле, чем другие бионические протезы. Создается на заказ, поэтому может выполняться в разных вариациях, например, похожим на руки ледяной принцессы из мультика «Холодное сердце» или на героев комиксов Marvel. Бионическая рука имеет мышечные сенсоры, которые обеспечивают точность движения и широкий спектр захватов. Звуковые сигналы, тактильные вибрации, сигналы и кнопки дают интуитивно-понятную обратную связь.

LUKE Arm

Фото: Mobius Bionics

Инженеры из Университета Юты доработали протез руки LUKE Arm, созданный еще в 2014-м, оснастив его сенсорной обратной связью. Протез назван в честь роботизированной руки Люка Скайуокера из «Звездных войн». Теперь рука способна отправлять сигналы в мозг, имитируя то, как человеческая конечность чувствует и воспринимает информацию о предмете. При прикосновении к чему-либо собирается информация с разных точек кисти, затем с помощью электродов, вживленных в нервы и мышцы, информация отправляется в мозг. Благодаря этому пользователь может чувствовать прикосновение к предметам, их текстуру, лучше обрабатывать хрупкие предметы, чувствовать температуру, вибрации и даже боль.