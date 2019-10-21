«Не приносите ребенка в жертву результатам»

Мы отбираем в нашу школу наиболее мотивированных к учебе детей, чтобы дать им высочайший уровень академических знаний и обеспечить возможности для всестороннего развития личности. Я считаю, что такой селектив в принципе полезен. При этом не буду утверждать, что наши ученики — «одаренные» дети, хотя бы потому, что никто не знает, что такое талант или одаренность. Мы отбираем детей, которые хотят и могут учиться. Есть другая проблема, о которой психологи спорят уже сто лет: полезно ли ребенку быть в своей «тусовке» (хотя психологи это слово не употребляют) или лучше оказаться в нормальной, обычной социальной среде.

Думаю, что ответ зависит от качества этой самой среды. Если это монокультура, в которой действует принцип «отнимем у ребенка все, кроме академического или профессионального интереса», то это беда для одаренных детей. Я наблюдал, как тренеры по художественной гимнастике или фигурному катанию отбирают детей. Сначала смотрят физические данные ребенка и его способность понимать поставленную перед ним задачу. Потом смотрят на маму. Если она «сумасшедшая» — берут. Потому что она будет своим ребенком жертвовать ради достижения результата. Если мама «нормальная» — отправляют в группу общефизической подготовки, потому что на каком-то этапе профессиональной гонки ребенок остановится. В данном случае мама — это метафора педагогического коллектива. Думаю, перед педагогами всегда стоит вопрос, жертвовать ли интересами ребенка ради результата. Одни педагоги жертвуют, другие — нет.

Ребенок рождается в естественной природной среде. У всех детей есть различные очевидные природные одаренности, которыми он может воспользоваться без нашего дополнительного вмешательства. Но лишь до поры, когда он попадает в жесткие руки профессионалов. Начинается процесс, который я называю «культурным протезированием». Педагог видит набор проблем в адаптации и развитии ученика и с этим работает. Вся система обучения ребенка — это протезирование: мы стремимся дать ребенку то, чего у него нет. Но и здесь педагоги бывают двух типов. Первые — «ортопеды», которые пытаются смягчить для ребенка боль культурного освоения реальности. Вторые — «протезисты», которых интересует только уровень высокой эффективности. Какой вариант лучше — никто сказать не может.

Это очень сложные вопросы взаимоотношений педагогов и учеников. Но надо помнить: мы можем обсуждать и говорить о ребенке лишь то, что видим снаружи. А то, что внутри — это недоступный нам «черный ящик».