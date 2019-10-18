Копия — это оригинал

Госдума приняла в первом чтении законопроект о взаимозаменяемости лекарств. Этот документ предполагает внесение изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» (№61-ФЗ). По прогнозам депутатов, если законопроект будет принят, то к 2021 году около 70% иностранных лекарств в нашей стране будет заменено российскими аналогами. Однако врачи и экспертное сообщество отнеслись к такой инициативе настороженно.

Основные претензии экспертов таковы: закон может спровоцировать коррупцию, дешевле не всегда лучше, да и то, что будет дешевле, не факт.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов заявил Русфонду, что в законопроекте коррупциогенность сведена к минимуму:

— Законопроект уточняет понятия «взаимозаменяемый лекарственный препарат», «оригинальный лекарственный препарат», «воспроизведенный лекарственный препарат». Таким образом, человеческий фактор сводится к минимуму: все должно происходить автоматически. Кроме того, вся система станет прозрачней. Сейчас не существует установленного порядка взаимозаменяемости, поэтому, например, фармацевт сам определяет, может ли какое-то лекарство заменить оригинал, рекомендовать этот препарат или другой. Он заинтересован продавать лекарство, которое дороже стоит. Но это даже не коррупция, это просто бизнес.

— Взаимозаменяемость лекарств — сложный и неоднозначный вопрос,— отметила Настасья Иванова, директор фармдистрибьютора «Интер-С Групп».— Дискуссии на эту тему ведутся уже больше десяти лет. Взаимозаменяемость — это в первую очередь возможность замены оригинального, как правило, импортного препарата на его более дешевый российский аналог, а более низкая стоимость воспроизведенного препарата позволит обеспечить им большее число пациентов. Но это не всегда оптимально. К примеру, лечение более дорогим оригинальным препаратом нивалин в конечном итоге оказывается выгоднее, чем использование его дешевых аналогов, после приема которых пациенты страдают от побочных эффектов.

Законопроект также, по идее, должен создать дополнительные условия для поддержки отечественных фармпроизводителей, выпускающих дженерики (в России более 3/4 рынка приходится на долю воспроизведенных препаратов) и имеющих преимущество при участии в госзакупках. Однако совершенно неочевидно, что цены на лекарства на тендерах в этом случае снизятся.

— Дешевле не всегда лучше,— считает детский невролог Центра врожденной патологии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) Мария Островская.— Довольно часто бывает, что меняем дорогой заграничный препарат на более дешевый российский аналог и состояние пациента ухудшается. Есть и второй вопрос, на который законодатели пока не дали ответа: будет ли при определении взаимозаменяемости учитываться форма выпуска препарата? Например, есть отечественные таблетки для взрослых, а сироп или суспензия для детей у нас не производится. Как быть тогда? Крошить таблетки, чтобы дать ребенку? Это не вариант, потому что в этом случае очень сложно соблюсти дозировку. Кроме того, таблетки обычно горькие, ребенка тошнит после их приема. А иногда ребенок в таком состоянии, что вообще не может глотать.

Островская уверена, что любые ограничения — это скорее плохо, чем хорошо, а у пациентов и врачей всегда должен быть выбор.

Второе чтение законопроекта состоится через месяц. Федот Тумусов пообещал, что депутаты учтут все поправки и замечания.

Оксана Пашина, корреспондент Русфонда