В Ростове-на-Дону арестовали члена команды экс-губернатора Севастополя

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал до 14 декабря экс-директора департамента городского хозяйства Севастополя Михаила Тарасова. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда. Мера пресечения избрана по ходатайству следствия, Михаила Тарасова подозревают в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).

Об аресте экс-чиновника накануне сообщили севастопольские СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах. Михаил Тарасов был назначен руководителем департамента в сентябре 2017 года занимавшим тогда пост губернатора Севастополя Дмитрием Овсянниковым. В конце сентября 2019 года Михаил Тарасов был уволен врио губернатора Михаилом Развожаевым. До назначения в Крым Михаил Тарасов работал заместителем мэра Ижевска.

Также, по информации собеседника “Ъ” в силовых структурах, сегодня правоохранителями был задержан и. о. директора департамента архитектуры и строительства Севастополя Александр Моложавенко. Он подозревается в служебном подлоге. Официально эту информацию пока не подтверждают.

Вадим Никифоров, Симферополь