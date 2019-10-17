БНЗС получил право подготовить к застройке квартал, где расположено городище «Уфа II»

Мэрия Уфы разрешила компании «Башкортостаннефтезаводстрой» (БНЗС) разработать проекты планировки и межевания квартала №570, ограниченного улицами Валиди, Новомостовой, Пушкина и проспектом Юлаева. Площадь квартала — 9,8 га. Он в основном застроен многоэтажными домами, но примерно четверть территории занимает территория раскопок городища «Уфа II». Проекты должны быть предоставлены в Главархитектуры в течение полутора лет.

В 2015 году проекты планировки и межевания этого квартала готовило ГУП «Фонд жилищного строительства Республики Башкортостан». В новом градостроительном задании мэрии требует от проектировщика предусмотреть размещение учреждений образования, поликлиник и диагностических центров, первые этажи жилых домов вдоль красных линий передать под размещение нежилых помещений. Особое внимание, согласно заданию, должно быть уделено оборудованию парковок, в том числе подземных, внутриквартальным проездам шириной не менее 6 м, тротуарам шириной не менее 1,5 м и велодорожкам. Перед передачей в Главархитектуру проекты должны пройти согласование в минздраве, Башкультнаследии, подразделениях мэрии, «БашРТС», «Уфаводоканале», «Башкирэнерго», «Уфагорсвете», «Газпром газораспределении Уфа», «Почте России», «Уфанете», «Башинформсвязи» и других структурах.

ООО «БНЗС», по данным kartoteka.ru, образовано в 2000 году. Компания контролируется Русланом Мавлияровым — сыном бывшего замминистра строительства России Хамита Мавлиярова. Бывший совладелец и генеральный директор треста БНЗС Аскар Хайруллин в настоящее время занимает должность вице-мэра Уфы по строительству.

Майя Иванова