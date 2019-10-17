Обозреватель “Коммерсантъ FM” Петр Воронков рассказывает, как строили Нейпьидо и какую роль в этом сыграло число 11.

Столица Мьянмы сегодня — город Нейпьидо. Хотя многие туристы до сих пор уверены в том, что столица — Янгон. Так он и было до 2005 года. Еще пару десятилетий назад никакого Нейпьидо не существовало даже на карте: на этом месте, в самом центре страны, находились дикие джунгли между двумя хребтами гор. Новый город начали строить в 2002 году, а завершено строительство было три года спустя. На отстройку новых зданий, всей инфраструктуры, целых жилых кварталов и правительственных сооружений ушло несколько миллиардов долларов.

11 числа 11 месяца 2005 года 1,1 тыс. единиц военной техники перевезли важные вещи 11 ведомств и министерств с помощью 11 батальонов. А в один из мартовских дней 2006 года в 6:36 людям объявили, что теперь столицей их родины является не Янгон, а недавно построенный Нейпьидо. Для многих этот факт стал неожиданностью. Однако магия чисел неслучайна: дату, точное время и даже место специально выбирали астрологи, которые в жизни бирманцев играют важную роль — они назначают все ключевые для государства даты — от выборов до точного времени свадьбы простых людей.

В общем, Нейпьидо самый уникальный мегаполис не только в Азии, но и во всем мире. Фактически он является лишь административным центром, в то время как все деловые, экономические, финансовые и отчасти политические организации остались, как и прежде, в Янгоне. Тем не менее, новая столица поражает размахом: по территории она в три раза больше Москвы и в шесть — Нью Йорка. И это в крохотной Мьянме! Монументальные здания, автобаны по 8-12 полос в каждую сторону и почти полное отсутствие людей. Футуристический город-призрак. При том, что официально здесь проживает один миллион человек. Верится с трудом. Однако астрологам виднее.