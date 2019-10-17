ФАС не считает уголовное дело экс-губернатора Дубровского прецедентным

Заместитель начальника управления по борьбе с картелями ФАС России Павел Ремесюк подтвердил, что уголовное дело в отношении бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского возбуждено по материалам Федеральной антимонопольной службы об антиконкурентном соглашении в сфере строительства и ремонта дорог. Об этом он сообщил во время брифинга перед закрытым совещанием с представителями правоохранительных органов в Челябинске.

«Уголовное дело в отношении экс-губернатора не является каким-то прецедентным. Мы постоянно работаем именно по направлению сговоров с органами власти. Есть примеры, в Астрахани задержан бывший министр строительства, мэр Владивостока. Также работаем и по другим регионам, думаю, это не последнее уголовное дело»,– сообщил господин Ремесюк. От более подробных комментариев по делу Бориса Дубровского он отказался, отметив, что ФАС готова оказывать методическую помощь сотрудникам правоохранительных органов при расследовании.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», ранее руководитель ФАС России Игорь Артемьев в ходе рабочей поездки в Крым подтвердил журналистам факт расследования уголовного дела в отношении бывшего губернатора Челябинской области. Впервые информация об этом появилась 13 октября: адвокат Игорь Трунов рассказал ТАСС, что экс-губернатора подозревают в злоупотреблении полномочиями с ущербом в 20 млрд руб. Правоохранительные органы пока не комментируют эту информацию.