В Свердловской области появится система геопозиционирования

В Свердловской области развернут высокоточную систему геопозиционирования. Проект презентовали сегодня на международной выставке «Дорога-2019» в Екатеринбурге, пишет ЕАН. Автор проекта — ООО «Национальная сеть высокоточного позиционирования». Подобная система уже функционирует в остальных регионах УрФО.

Планируется, что в регионе появятся 15 базовых станций,которые покроют 95% территории. По словам разработчиков, используемое оборудование — отечественного производства и ипользует систему ГЛОНАСС. Ожидается, что система сможет определять геопозицию с точностью до 5 мм.

С помощью системы планируют создать высокоточную 3D-карту региона, контролировать качество выполнения строительных работ и дороги.