В Венесуэле разбился истребитель Су-30МК2

В венесуэльском штате Гуарико потерпел крушение истребитель Су-30МК2, сообщает El Nacional. Оба члена экипажа самолета — бригадный генерал Рауль Маркес Морильо и капитан Несмар Салазар — погибли. Причины аварии пока не установлены, президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился начать расследование крушения истребителя.

El Nacional отмечает, что разбившийся Су-30МК2 — один из самолетов, приобретенный в 2006 году занимавшим тогда пост президента Венесуэлы Уго Чавесом у России для укрепления парка военной авиации Боливарианской республики.