Ринат Раимджанов получил 19 лет колонии за убийство директора ломбарда в центре Казани

Верховный суд Татарстана приговорил 56-летнего Рината Раимджанова к 19 годам колонии строгого режима и одному году ограничения свободы. Его признали виновным в убийстве и покушении на убийство в центре Казани.

Напомним, что инцидент произошел вечером 25 декабря 2018 года. Тогда господин Раимджанов с пистолетом в руках подошел к иномарке на улице Островского и через стекло выстрелил в плечо сидевшего в салоне директора ломбарда Ришата Садыкова. Тот вышел из автомобиля и взял нападавшего за руку, пытаясь его обезоружить. Однако, осужденный выстрелил потерпевшему в голову. Позже злоумышленник стал стрелять в друга господина Садыкова Сергея Мазанова и попал ему в брюшную полость и левое бедро. После этого Ринат Раимджанов скрылся с места преступления.

Раненный в голову директор ломбарда скончался в больнице через несколько дней. Его друг остался жив благодаря своевременной медицинской помощи. Господина Раимджанова задержали лишь в мае 2019 года.

Ранее прокурор Татарстана просил дать злоумышленнику 20 лет колонии строгого режима.

"Ъ-Казань"